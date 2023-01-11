Yok böyle fiyat! Bodrum, şimdiden bu sene de zenginlerin adresi olacağını kanıtladı





RUSLAR REKABET HALİNDE

Haziran ve Eylül ayları için ise bu rakam 2.5 milyon TL'ydi. Aynı sitede daha küçük villalar için istenen aylık kira bedeli ise yüksek sezonda ortalama 1 ile 2 milyon TL arasındaydı. Bunu duyan bazı sosyetikler de villalarını kiralamak için kıyasıya rekabette olduğu öğrenildi.