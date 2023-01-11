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    Yok böyle fiyat! Bodrum, şimdiden bu sene de zenginlerin adresi olacağını kanıtladı

    Bodrum’daki lüks bir sitenin en büyük villaları için Temmuz ve Ağustos’ta aylık 4.5 milyon TL kira bedeli istenmesi, sosyetiklerin gözünü açtı. Birçok ünlü sima, villalarını çoğunluğu Rus olan yabancı turistlere kiralamak için kolları sıvadı.

    Yok böyle fiyat!

    Türkiye genelinde artan kiralar, yaz aylarının gözdesi Bodrum'da fiyatları şimdiden uçurdu. Türkbükü'ndeki lüks bir sitede geçtiğimiz yaz aylık yaklaşık 2 milyon TL'ye kadar çıkan aylık kira bedelleri, bu sene dudak uçuklatan rakamlara ulaştı. Selma Türkeş, Ebru Şallı-Uğur Akkuş, Cem Yılmaz, Esra Oflaz ve Zeynep Yılmaz gibi birçok ünlü simanın ev sahibi olduğu sitenin en lüks villaları için Temmuz ve Ağustos'ta aylık 4.5 milyon TL kira istenmeye başlandı.



    RUSLAR REKABET HALİNDE
    Haziran ve Eylül ayları için ise bu rakam 2.5 milyon TL'ydi. Aynı sitede daha küçük villalar için istenen aylık kira bedeli ise yüksek sezonda ortalama 1 ile 2 milyon TL arasındaydı. Bunu duyan bazı sosyetikler de villalarını kiralamak için kıyasıya rekabette olduğu öğrenildi.



    Esra Oflaz da aynı sitede görkemli bir villaya sahip...



        Zeynep Yılmaz da sitede villa sahibi olan isimlerden.



        Emir Bahadır da 2020 yılında 30 milyon Euro vererek satın aldığı lüks villasını aylık 4.5 milyon TL'ye kiralamayı düşünüyor. için harekete geçti. Bu arada özellikle son dönemde Türkiye'ye akın eden Rus oligarkların, bu lüks villaları kiralamak için kıyasıya rekabette olduğu öğrenildi.

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        Haberler Saklambaç Yok böyle fiyat! Bodrum, şimdiden bu sene de zenginlerin adresi olacağını kanıtladı
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