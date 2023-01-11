Hollywood’un Türkiye çıkarması! Operation Fortune” filmini Antalya’da çeken Ritchie, Türkiye’den vazgeçemedi





YILDIZLI TECRÜBE

13 Ocak'ta vizyona girecek olan, yönetmenliğini Guy Ritchie'nin başrollerini Jason Statham ve Hugh Grant gibi yıldızların paylaştığı Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin Türk yıldızı Kaan Urgancıoğlu, merak edilenleri anlattı. Başarılı oyuncu, Türkiye ve Hollywood karşılaştırması için şöyle dedi: "Hollywood'da set süresinden çok, set öncesi ön hazırlık çok zaman alıyor. Biz daha kısıtlı bir zaman diliminde çalışıyoruz. Onlar daha geniş bir zaman dilimine sahipler."

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