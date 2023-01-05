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    2022’de İngiltere’de satılan en pahalı 10 ev açıklandı! Listenin dördüncü sırasında bakın kim var...

    2022’de İngiltere’de satılan en pahalı 10 ev açıklandı. Listenin dördüncü sırasında Londra’nın Knightsbridge bölgesinden 27 milyon sterline 6 odalı bir malikane alan Hanzade Doğan Boyner var.

    VIP Türk!

    Son Daily Mail, Hanzade Doğan Boyner'in evini yaz aylarında satın aldığını yazdı. dönemde zengin Türkler'in peş peşe gayri menkul aldığı İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden Daily Mail, 2022 yılında ülkede satışı yapılan en pahalı 10 evi listeledi. İlk sırada Londra'da tarihi bir malikaneye tam 91 milyon sterlin ödeyen dünyaca ünlü milyarder Ernesto Bertarelli vardı.

    610 MİLYON LİRA
    Onu yine Londra'dan aldığı 85 milyon sterlinlik malikaneyle Stephen Schwarzma takip etti. 10 kişilik listeye bir de Türk girdi. Hanzade Doğan Boyner'in yaz aylarında Londra'nın en zengin bölgelerinden biri olan Knightsbridge'ten bir ev aldığı ortaya çıktı. Ünlü iş kadını, altı odalı malikanesi için de tam 27 milyon sterlin ödedi. Hanzade Doğan Boyner, yaklaşık 610 milyon TL'yi bulan eviyle de '2022'de İngiltere'de satılan en pahalı 10 ev' listesinin dördüncü sırasında yer aldı.

    Mail, Hanzade Doğan Boyner'in evini yaz aylarında satın aldığını yazdı.

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