Derya Şensoy ve Celal Can Algül' yeni aşk yuvası!

Evi aldıkları günden itibaren içini Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan çift, 6 aydır tadilatta olan evleri için mini bir servet harcadı. Tadilatı henüz sonlanmayan evlerini dört gözle bekleyen Algül ve Şensoy, Ekim ayında bir düğün yapacak.