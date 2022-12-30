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    Derya Şensoy ve Celal Can Algül' yeni aşk yuvası!

    2021 yılının ilk aylarından itibaren aşk yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, yazın başında Cihangir’den yaklaşık 15 Milyon TL’ye iki katlı müstakil bir villa aldı.

    Doğan Savaş
    Evleniyorlar

    İlişkilerini çok fazla medya önünde yaşamayan Şensoy ve Algül çifti neredeyse düğün öncesi her şeyi bitirip Cihangir'de ev bile aldı.

    Evi aldıkları günden itibaren içini Şensoy'un zevkine göre yaptırma kararı alan çift, 6 aydır tadilatta olan evleri için mini bir servet harcadı. Tadilatı henüz sonlanmayan evlerini dört gözle bekleyen Algül ve Şensoy, Ekim ayında bir düğün yapacak.

    Ünlü çifte yeni evleri, tadilatla beraber yaklaşık 15 Milyon TL'ye mal oldu. Evin içindeki dizayna çok fazla karışmayan ünlü iş insanı müstakbel eşinin zevkine de oldukça güveniyor.

        Şimdilik durumdan ailelerine ve yakın arkadaşlarına bahseden çift, sabırsızlıkla aşk yuvalarının bitimini ve düğün tarihini bekliyor.

        Ünlü çift evlenmek için gün sayıyor.
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        Haberler Saklambaç Derya Şensoy ve Celal Can Algül' yeni aşk yuvası!
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