Perihan Savaş'dan müjdeli haber! Biricik oğlu Savaş Zafer yeni yılda evleniyor

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ!

Aslı Hünel, sınırlı sayıda üretilen yeni aracına kavuştu. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğine dikkati çeken Hünel "Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Hayatım yollarda geçiyor, ben de kendime 'Yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi. Hünel'in, içerisinde televizyon ve buzdolabına kadar olan yeni aracının fiyatının ise yaklaşık 4 Milyon TL olduğu konuşuluyor.