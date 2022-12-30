Perihan Savaş'dan müjdeli haber! Biricik oğlu Savaş Zafer yeni yılda evleniyor

Melis Ketenci ile işletmeci Savaş Zafer'in düğünü Ocak ayında olacak. Çiftin yakın dostları ile ailesinin katılacağı düğün töreni Boğaz'da bir mekanda gerçekleşecek. Genç çift şu sıralar düğün hazırlıkları yapmaya başladı.
GALA HEYECANI
Bugün vizyona girecek olan 'Dikkat Köpek Var' filminin galası önceki akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Filmin yapımcısı ve başrolü Nusret Toplar çekim sürecine ve kadroya değinirken ilk defa galada önemli bir açıklama yaparak filmin ilk on günlük sürecinde gelen gelirden sokak hayvanları için bağış yapacağını belirtti.
ROTA VİYANA
Aşkları yıllardır tam gaz devam eden Leyla Feray ile Serhat Teoman'ın yılbaşı tatili için tercihi Viyana oldu. Buz gibi Viyana'da tarihi sokakları gezmeyi ihmal etmeyen oyuncu çift, bu kareyi de Instagram'dan paylaştı.