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    Perihan Savaş'dan müjdeli haber! Biricik oğlu Savaş Zafer yeni yılda evleniyor

    Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, yeni yılda dünyaevine giriyor. İşte haberin detayları ve 30 Aralık 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Yeni yılda düğün var!

    Melis Ketenci ile işletmeci Savaş Zafer'in düğünü Ocak ayında olacak. Çiftin yakın dostları ile ailesinin katılacağı düğün töreni Boğaz'da bir mekanda gerçekleşecek. Genç çift şu sıralar düğün hazırlıkları yapmaya başladı.

    GALA HEYECANI
    Bugün vizyona girecek olan 'Dikkat Köpek Var' filminin galası önceki akşam Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Filmin yapımcısı ve başrolü Nusret Toplar çekim sürecine ve kadroya değinirken ilk defa galada önemli bir açıklama yaparak filmin ilk on günlük sürecinde gelen gelirden sokak hayvanları için bağış yapacağını belirtti.

    ROTA VİYANA
    Aşkları yıllardır tam gaz devam eden Leyla Feray ile Serhat Teoman'ın yılbaşı tatili için tercihi Viyana oldu. Buz gibi Viyana'da tarihi sokakları gezmeyi ihmal etmeyen oyuncu çift, bu kareyi de Instagram'dan paylaştı.

        KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ!
        Aslı Hünel, sınırlı sayıda üretilen yeni aracına kavuştu. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğine dikkati çeken Hünel "Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Hayatım yollarda geçiyor, ben de kendime 'Yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi. Hünel'in, içerisinde televizyon ve buzdolabına kadar olan yeni aracının fiyatının ise yaklaşık 4 Milyon TL olduğu konuşuluyor.

        Lüks aracın plakasını ise özel olarak "34ASL…" yaptırdı.

        YENİ YAŞINI KUTLADI
        Ünlü şarkıcı Seda Sayan önceki akşam Mecidiyeköy'de bir mekanda sahneye çıkan eşi Çağlar Ökten'le birlikte doğum gününü kutladı. Dostları Fatih Ürek ve Şafak Sezer sanatçı Sayan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sahneye doğum günü pastasıyla gelen Sayan, eşi Çağlar'ın yanına gitti. Pastaya üfleyip dilekte bulunan Sayan'ın sürekli eşine bakması dikkat çekti. Sayan'ın dileği merak konusu oldu.

            "RÜZGAR" LONDRA'DA ESECEK
            Cansu Esin "Rüzgâr" isimli yeni teklisi ile "Rikodisco" etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kusursuz güzelliği ve fark yaratan yorumcu kimliğiyle büyük beğeni toplayan Cansu Esin yeni çıkaracağı şarkısının kayıtlarını Londra'da yapacağını söyledi. Güzel şarkıcı 2023 yılında yeni sürprizler geleceğini de söyledi.

            "BU ACIYI ÇEKEN BİLİR"
            Halk müziği tarzıyla müzik dünyasına "Bu Acıyı Çeken Bilir" isimli eserle giriş yapan Anıl Dinç, iddiasını ve hedeflerini büyük tutuyor. "Müzik benim yaşam felsefem" ifadesinde bulunan Anıl Dinç, "Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmak için her şeyi yapacağım" diyerek kendinden emin konuştu. Dinç, azmiyle dikkat çekiyor.

            İTALYA'DA AŞK BAŞKA
            Başarılı oyuncu Şenay Gürler ile yıllardır beraber olduğu bilardocu Semih Saygıner de yılbaşı için yurt dışını tercih etti. İtalya'yı gezen ünlü çift, Sicilya sokaklarında romantik anlar yaşadı.

                ÇİÇEK GİBİ POZ
                Son dönemin parlayan ismi Esra Bilgiç, yılbaşını geçirmek üzere Fransa'ya gitti. Strazburg'da keyifli anlar geçiren güzel oyuncunun çiçek dükkanı önünde verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

                PİŞTİ OLDULAR
                Cesur tercihleriyle çok konuşulan Defne Samyeli, transparan tarzıyla dikkat çekti. Samyeli'yi görenlerin aklına bir de güzel model Kendall Jenner geldi. Jenner ile neredeyse aynı elbiseyi giyen Samyeli'nin tarzını görenler "Defne'nin giyindiği çok kötü bir replika olduğu için kötü duruyor" yorumları yaptı. Bazı takipçileri Samyeli için "Gençlik iksirini bulmuş" yorumlarında bulundu.

                FOTOĞRAFÇISIYLA GEZİYOR
                Ebru Şallı önceki gün İstinye'deydi. Fotoğraf sanatçısı Bora Gökhan ile çeşitli noktalarda fotoğraf çekimi yaptıran Ebru Şallı, gazetecileri görünce şaşırdı. Gazetecilerin fotoğraf çekiminin nedenini sorması üzerine "İş için fotoğraf çekimi yapıyoruz" dedi. Ünlü manken uzun süre özel fotoğrafçısının objektifine poz verdi.
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                Haberler Saklambaç Perihan Savaş'dan müjdeli haber! Biricik oğlu Savaş Zafer yeni yılda evleniyor
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