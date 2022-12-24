Ehliyetini kaptıran Hande Doğandemir önlemini aldı!

Ekranlara veda eden dizisinden dolayı bir hayli moralsiz olduğu görülen Doğandemir, yaklaşık dört saat mekanda oturdu. Geçtiğimiz hafta ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine 2 sene el konulan oyuncunun mekana şoförüyle geldiği öğrenildi. (Aydın HAMZA)