Ehliyetini kaptıran Hande Doğandemir önlemini aldı!

Ekranlara veda eden dizisinden dolayı bir hayli moralsiz olduğu görülen Doğandemir, yaklaşık dört saat mekanda oturdu. Geçtiğimiz hafta ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine 2 sene el konulan oyuncunun mekana şoförüyle geldiği öğrenildi. (Aydın HAMZA)
NALAN'IN 'RÜYA'SI...
Başarılı sanatçı Nalan, yeni şarkısı 'Rüya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını çıkartan Nalan, büyük beğeni topladı. Yeni şarkısı 'Rüya'yı kliplendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı sanatçı, akıllardan silinmeyecek bir işe imza attı. Dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Nalan bir yenisini daha ekledi.
İNGİLİZCEYE FRANSIZ KALDI
Nişantaşı'nda görüntülenen Nilperi Şahinkaya sorularını yanıtladı. Yakın zamanda Fransa'ya giden oyuncu "Tatil yapmak iyi geldi ama çok soğuktu" dedi. Fransa'da büyüdüğünü söyleyen oyuncu "Fransız aksanıyla İngilizce konuştuğum için ailem dalga geçerdi" dedi. (Doğan SAVAŞ)