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    Ehliyetini kaptıran Hande Doğandemir önlemini aldı!

    Oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Kız arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, kameraları görünce rahatsız oldu. İşte haberin detayları ve 24.12.2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Şoför tuttu

    Ekranlara veda eden dizisinden dolayı bir hayli moralsiz olduğu görülen Doğandemir, yaklaşık dört saat mekanda oturdu. Geçtiğimiz hafta ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine 2 sene el konulan oyuncunun mekana şoförüyle geldiği öğrenildi. (Aydın HAMZA)

    NALAN'IN 'RÜYA'SI...
    Başarılı sanatçı Nalan, yeni şarkısı 'Rüya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısını çıkartan Nalan, büyük beğeni topladı. Yeni şarkısı 'Rüya'yı kliplendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı sanatçı, akıllardan silinmeyecek bir işe imza attı. Dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Nalan bir yenisini daha ekledi.

    İNGİLİZCEYE FRANSIZ KALDI
    Nişantaşı'nda görüntülenen Nilperi Şahinkaya sorularını yanıtladı. Yakın zamanda Fransa'ya giden oyuncu "Tatil yapmak iyi geldi ama çok soğuktu" dedi. Fransa'da büyüdüğünü söyleyen oyuncu "Fransız aksanıyla İngilizce konuştuğum için ailem dalga geçerdi" dedi. (Doğan SAVAŞ)

        ÜŞÜTMEYİN
        Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun, önceki gece Bebek'de trafikte görüntülendi. Gazetecileri gören çift, "Arkadaşlar kolay gelsin. Üşütmeyin." diyerek yoluna devam etti. Ardından Bebek'deki bir mekana girdi. (Doğan SAVAŞ)

        SOSYETİK GECE
        Ebru Gündeş önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Ebru Gündeş'i dinlemek için akın etti. Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında Mustafa-Berrin Süzer, Gürbüz- Semra Tümay, Sibel Vatandost ve Tuncay-Emine Özilhan vardı.

        YILBAŞINDA EVDEYİZ
        Begüm         Kütük, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, ekranlarda olmak istediğini belirtti. Yeni yıla evinde geçireceğini söyleyen Kütük, "Yeni yılı eşim ile evde geçireceğiz" dedi.

            DISNEYLAND YOLCUSU
            Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de motorsiklet üzerinde görüntülendi. Yılbaşı tatili sorulan Erdeniz "Pelin Akil ve Anıl Altan'la beraber bir program yapacağız" dedi. Rotaları sorulan Erdeniz," Çocuklara uygun bir yer olacak. Büyük ihtimalle Disneyland olacak" dedi. (Aydın Hamza)

            KLASİK HAREKET
            Aşk acısı yaşayan birçok kadının saçıyla oynama kuralına Melisa Aslı Pamuk da uydu. Bir yılı aşkın süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç ile ayrılan güzel oyuncu, önceki gün kendisiyle özdeşleşen siyah saçlarının rengini açtırdı.

            MÜZİĞİN MİMARI
            Furkan, söz ve müziği kendisine ait olan 'Oyna' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Gerçek mesleği mimarlık olan ancak müzik aşkının ağır bastığını belirten genç şarkıcı Furkan, kendine has tarzı ve yorumu ile hayli iddialı geliyor.

                MUTLULUK DEMETİ
                Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile adeta üçüncü baharını yaşıyor. Daha önceki iki evliliği hüsranla biten eski manken, önceki gün sevgilisiyle böyle mutluluk pozu verdi. Demet Şener'in yüzündeki mutluluk kadar git gide gençleşen hali de "Aşk yaradı" dedirtti.
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                Haberler Saklambaç Ehliyetini kaptıran Hande Doğandemir önlemini aldı!
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