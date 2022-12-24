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    Şöhretine şöhret 'Katar'! FIFA'dan Nusret ile ilgili soruşturma

    Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazandı. Pek çok ülkede restoran açtı. Geçtiğimiz hafta da soluğu 2022 Dünya Kupası finalinde aldı. FIFA, Nusret'in sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

    Şöhretine şöhret Katar!
    Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazandı. Pek çok ülkede restoran açtı. Geçtiğimiz hafta da soluğu 2022 Dünya Kupası finalinde aldı. Arjantin'in zaferinin ardından sahaya fırladı. Futbolcularla fotoğraf çektirdi, kupayı kucakladı. Öyle ki gündemi salladı! Herkes Messi yerine, 'Sahaya atlayan çılgın adam kim?' diye konuşmaya başladı! Bir anda popüler olan Nusret'in takipçi sayısı hızla arttı! Öte yandan FIFA, Nusret'in sahaya girmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
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    Haberler Saklambaç Şöhretine şöhret 'Katar'! FIFA'dan Nusret ile ilgili soruşturma
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