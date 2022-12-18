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    Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümü ile ekranlara geliyor! Programda ATV'nin sevilen oyuncuları yarışacak

    Ekranların sevilen ve çok seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 1000. bölümüne ulaştı. 1000. Programa özel ATV’nin sevilen oyuncuları yarışacak...

    1000. bölüme özel konuklar

    programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 1000'nci bölümü ile ekrana gelecek. Bu özel bölümde ATV'nin sevilen dizi oyuncuları yarışacak.


    Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Yaran (Kardeşlerim), Jessica May, Hasan Denizyaran (Yalnız Kurt), Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim (Aldatmak) yarışmacı koltuklarına oturacaklar.


    Kazanılan para ödülleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.



    Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında.

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