'Anne olmayı çok istiyorum' demişti! Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü 5 yıllık ilişkilerini sonlandırdı

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile ilişki yaşamasından dolayı sık sık gündeme geliyordu.
Yaklaşık beş yıldır birlikte olan ikilinin ayrıldıkları kulislerde dolaşmaya başladı. Evlenecekleri beklenen Ergüçlü ve Ünlü çiftinin fikir ayrılıklarından dolayı ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü.
Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.