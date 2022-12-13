Mehmet Dinçerler, Hadise ile olaylı boşanma sürecinin ardından suskunluğunu bozdu





'ANNEM HEP ARKAMDA'

Mehmet Dinçerler, Hadise ile annesi arasında kaldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Anneme sonuna kadar sevgimi, saygımı, aşkımı, ömrümün sonuna kadar tabii ki kalbimde taşıyacağım. Ama eşinizi de çok seversiniz. Hiçbiri birbirinin yerini tutamaz. Annem de bana her zaman 'Oğlum benim için tek önemli şey var, senin mutluluğun. Ben senin hem yanında hem arkandayım' demiştir.