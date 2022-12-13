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    Mehmet Dinçerler, Hadise ile olaylı boşanma sürecinin ardından suskunluğunu bozdu

    Hadise ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozdu. Ünlü iş insanı, popçuya hediye ettiği yüzüğün replika çıkması iddiaları için şöyle dedi: “Beni itibarsızlaştırma süreci yaşandı. Yüzüğün fiyatı değil duygusal değeri önemlidir”

    İtibar suikastı!

    30 Nisan'da evlendiği Hadise ile 30 Eylül'de boşanan Mehmet Dinçerler, hakkında ortaya atılan tüm iddialar karşısında hep sustu.



    Ünlü iş insanı, çalkantılı dönemini ilk kez A Para'da Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programında anlattı.



    Hadise'ye evlenme teklifi yaparken taktığı yüzüğün sahte olarak lanse edilmesi üzerine konuşan Dinçerler, şöyle cevap verdi. "Öyle bir şey olamaz. Beni şahsi olarak bir itibarsızlaştırma süreci yaşadık. Bu süreçte de herkes istediğini söyledi. Önemli olan bunun maddi değerinden ziyade ben sembolik değerinin olduğunu düşünüyorum. Orada önemli olan duygusal bir değer vardır."



        'OKURKEN BEN DE GÜLDÜM'
        Mehmet Dinçerler, "Hadise'den boşanırken evdeki robot süpürgeyi de aldı" iddialarına ise "Gördükçe gülüyorum. İnsanlara eğlence çıktı ama ben böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim. Biz hiçbir zaman öyle ufak tefek şeylerin peşinde koşan veya maddiyata bağlı eşyaların veya başka şeylerin peşinde koşan bir süreç yaşamadık" yanıtı verdi.



        'ANNEM HEP ARKAMDA'
        Mehmet Dinçerler, Hadise ile annesi arasında kaldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Anneme sonuna kadar sevgimi, saygımı, aşkımı, ömrümün sonuna kadar tabii ki kalbimde taşıyacağım. Ama eşinizi de çok seversiniz. Hiçbiri birbirinin yerini tutamaz. Annem de bana her zaman 'Oğlum benim için tek önemli şey var, senin mutluluğun. Ben senin hem yanında hem arkandayım' demiştir.



        DERİN HADİSE!
        Son günlerde Mehmet Dinçerler'le boşanması ve Reza Zarrab ile mesajlaştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Derin göğüs dekolteli elbisesi ve makyajsız verdiği pozlarını paylaşan Hadise'ye yorum yağdı.
            Vizontele muhalefeti
            Haberler Saklambaç Mehmet Dinçerler, Hadise ile olaylı boşanma sürecinin ardından suskunluğunu bozdu
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