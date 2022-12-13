Mehmet Dinçerler, Hadise ile olaylı boşanma sürecinin ardından suskunluğunu bozdu

30 Nisan'da evlendiği Hadise ile 30 Eylül'de boşanan Mehmet Dinçerler, hakkında ortaya atılan tüm iddialar karşısında hep sustu.
Ünlü iş insanı, çalkantılı dönemini ilk kez A Para'da Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programında anlattı.
Hadise'ye evlenme teklifi yaparken taktığı yüzüğün sahte olarak lanse edilmesi üzerine konuşan Dinçerler, şöyle cevap verdi. "Öyle bir şey olamaz. Beni şahsi olarak bir itibarsızlaştırma süreci yaşadık. Bu süreçte de herkes istediğini söyledi. Önemli olan bunun maddi değerinden ziyade ben sembolik değerinin olduğunu düşünüyorum. Orada önemli olan duygusal bir değer vardır."