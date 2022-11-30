Mahkeme Cem Yılmaz'ın eski Ahu Yağtu'ya tekrar 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verdi





HER AY 186 BİN TL

İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerine" dair ifadeler yer aldı. İstinaf mahkemesi de kararı bozup Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi.



Ahu Yağtu, aylık alacağı 186 bin TL'lik nafakayla sosyal medyada gündem oldu. Yağtu'nun dilekçesindeki ifadelere göre komedyenin Londra'da birçok evi var

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