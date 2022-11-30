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    Mahkeme Cem Yılmaz'ın eski Ahu Yağtu'ya tekrar 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verdi

    Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebiyle açtığı davada 70 bin TL kararı çıkmıştı. Ancak Yağtu, karara ‘Londra’daki taşınmazlarından dövizle kira ve 14 milyon TL ücret alıyor’ gibi gerekçelerle itiraz edince yeniden nafaka 10 bin dolara çıktı.

    Son karar 10 bin $

    Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasındaki 'nafaka krizi'nde yeni karar çıktı. Ünlü komedyen, 20 aylık evliliğini 2013'ün son gününde bitirdiği eski eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya üç gayri menkul ve bir de araba vermişti. O günden beri de Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödeyen komedyen, 2022'de dolar kurundaki artış ve pandemi nedeniyle 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, 70 bin TL nafakaya karar verdi. Ahu Yağtu'nun avukatı, bu kez istinaf mahkemesine başvurdu.



    HER AY 186 BİN TL
    İstinaf mahkemesine verilen dilekçede, "Davacının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği, reklamlarda boy gösterdiği tedarik firmalarının işlerinin arttığı, 14 milyon lira ücret aldığı, dizilerinin yayında olduğu, Avrupa'nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığı, Türkiye'deki ve Londra'daki taşınmazlarından döviz cinsinden kira geliri olduğu, mahkemenin Türkiye'deki enflasyon oranlarını dahi baz almadığı, davacının iş insanı olması nedeniyle dövizdeki öngörülemezlik unsurunu kabul etmediklerine" dair ifadeler yer aldı. İstinaf mahkemesi de kararı bozup Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi.

    Ahu Yağtu, aylık alacağı 186 bin TL'lik nafakayla sosyal medyada gündem oldu. Yağtu'nun dilekçesindeki ifadelere göre komedyenin Londra'da birçok evi var

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    Haberler Saklambaç Mahkeme Cem Yılmaz'ın eski Ahu Yağtu'ya tekrar 10 bin dolar nafaka ödemesine karar verdi
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