Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan 50 milyon dolarlık veto





TÜRKİYE KALKANI!

Rus milyarder Roman Abramoviç, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'ye yerleşmiş ve paha biçilemez yatlarını da Türkiye kıyılarına demirlemişti. İstanbul Boğaz hattında ev baktığı da konuşulan Abramoviç, istediği gibi bir yalı bulamamıştı. Duyduğuma göre Rus milyarder, son olarak da Türk bir takım elbiseciye 25 tane özel takım elbise diktirmiş. Ama öyle böyle takımlar değil. Her biri 'kurşun geçirmez' olarak adlandırılan özel kumaştan Rus oligarkın milim milim ölçüsü alınarak dikilmiş. The King's Man veya John Wick filmlerini izleyenler iyi bilir... Bu tarz takım elbiseler, çok kullanışlı olmakla beraber kumaşlarında çelikten metaryaller içerir. Yani filmlere olan konu olan o takım elbiseleri Türkiye'de bulunan bir takım elbiseci diktiğini öğrenince bizimle bir kez daha gurur duydum...