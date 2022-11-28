Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan 50 milyon dolarlık veto

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın Ortaköy'de bulunan Hotel Les Ottomans adıyla hizmete açtığı 440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, 2020'de İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen satış işlemiyle alacaklarına mahsuben bir bankanın olmuştu. Daha sonra ise üst mahkeme satışı reddetti ve Ünal Aysal tüm borçları ödeyerek yeniden mülkün sahibi oldu. İstanbul'un en değerli yalılarından biri olan ve dünyaca ünlü yıldızların da konakladığı otele geçtiğimiz haftalarda bir Türk yatırımcı talip oldu.
DÜŞÜNMEDEN 'HAYIR'
Ünal Aysal'a da tam 50 milyon Dolar yani yaklaşık 929 milyon TL teklif etmiş. Ancak Ünal Aysal, çoğumuzun telaffuz etmekte dahi zorlandığı bu teklifi dakikalar içerisinde elinin tersiyle reddetmiş. Duyduğuma göre Aysal, dizilere bile konu olan Hotel Les Ottomans'a tam 120 milyon Dolar yani yaklaşık 2 milyar 230 milyon TL istiyormuş. Satılır-satılmaz onu bilemem ama umarım Ünal Aysal, umarım böyle bir değeri kaybolmadan gereken hamleyi yapar...
Son dönemde otelin sahibi olan Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal, satıştan sonra "Ben Ünal Bey'in işleri bozulunca oteli ona verdim. O da otel için kredi çekti, ödemekte zorlanınca da otel satışa çıktı" demişti.