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    Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!

    Önceki gün eşi Melis Sandal ile görüntülenen Mustafa Sandal, meslektaşlarının yılbaşında alacağı konuşulan yüksek ücretler için konuştu: “Birçoğu reklam için böyle rakamlar söylüyorlar ama ben bunları yemem”

    AYDIN HAMZA
    Yemeyin bizi!

    Pop müziğin duayen isimlerinden Mustafa Sandal, önceki gün eşi Melis Sandal ile birlikte Etiler'deydi. Ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Sandal, yılbaşı programının netleşmediğini fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan'da sahne alacağını söyledi. Ünlü popçu, sanatçıların yılbaşındaki konserleri için alacağı konuşulan dudak uçuklatan ücretleri sorulunca ise yeni bir polemiği başlattı:



    'HALK DA İNANMIYOR'
    "Evet yılbaşında normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek. Ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi reklam olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama kimse, halk da yemiyor. Hele ben 30 yıldır bu sektördeyim, hiç yemem." Sandal son olarak da "Aralık ayında 8-9 farklı ülkede konser vereceğim ama 2023 Mayıs ayı çok konuşulacak bir bir sürprizim olacak" dedi.



    KİM NE KADAR ALACAK?
    HADİSE: KIBRIS 3 milyon TL
    AJDA PEKKAN: KIBRIS 1.5 milyon TL
    TARKAN: KIBRIS 18 milyon TL
    HANDE YENER: KIBRIS 1 milyon TL
    YILDIZ TİLBE: ANKARA 1 milyon TL
    İBRAHIM TATLISES: BELARUS 1.8 milyon TL
    BÜLENT ERSOY: AZERBAYCAN 1.8 milyon TL
    SİBEL CAN: İSTANBUL 1.5 milyon TL
    ÖZCAN DENİZ: KIBRIS 3 milyon TL

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    Haberler Saklambaç Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!
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