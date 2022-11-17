Jet evlilik jet boşanma! Merve Boluğur ile Mert Aydın 44 gün sonra ayrıldı

Merve Boluğur, "jet" kararlarıyla gündemden düşmüyor. Henüz 2 Ekim'de dört aylık sevgilisi Mert Aydın ile evlenen ünlü oyuncu için ayrılık çanları çaldı. Her fırsatta sosyal medyada "Kocam" diye paylaşımlar yapan Boluğur, son bir haftadır eşi Mert Aydın'la paylaşım yapmayı kesmişti. Son olarak sosyal medyada ailesiyle fotoğraf paylaşan Merve Boluğur, eşinin olduğu bölümü kesip fotoğrafı öyle yayınlamıştı. Güzel oyuncunun sonraki paylaşımlarında da alyansının olmaması dikkat çekti.