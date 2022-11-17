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    Jet evlilik jet boşanma! Merve Boluğur ile Mert Aydın 44 gün sonra ayrıldı

    Merve Boluğur, 4 aylık sevgilisi Mert Aydın ile ani bir kararla 2 Ekim’de evlendi. Ancak 44 gün sonra baba evine dönüp alyansını çıkartan güzel oyuncu, “Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert’e de mutluluklar” dedi.

    Jet evlilik jet boşanma!

    Merve Boluğur, "jet" kararlarıyla gündemden düşmüyor. Henüz 2 Ekim'de dört aylık sevgilisi Mert Aydın ile evlenen ünlü oyuncu için ayrılık çanları çaldı. Her fırsatta sosyal medyada "Kocam" diye paylaşımlar yapan Boluğur, son bir haftadır eşi Mert Aydın'la paylaşım yapmayı kesmişti. Son olarak sosyal medyada ailesiyle fotoğraf paylaşan Merve Boluğur, eşinin olduğu bölümü kesip fotoğrafı öyle yayınlamıştı. Güzel oyuncunun sonraki paylaşımlarında da alyansının olmaması dikkat çekti.



    TASINI TARAĞINI TOPLADI
    Ayrılık haberlerinin ardından baba evinde pozlar veren Merve Boluğur, dün akşam saatlerinde bir açıklama yayınladı. Ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadesini kullandı.



    Merve Boluğur, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" diyerek cevap vermişti.
        HangiKredi
        Haberler Saklambaç Jet evlilik jet boşanma! Merve Boluğur ile Mert Aydın 44 gün sonra ayrıldı
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