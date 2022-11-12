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    MS hastası olan Serdar Ortaç ilaçlarıyla birlikte alkol alınca mekandan tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı

    MS hastası olan ünlü popçu, sahneye çıktığı Ankara’daki bir mekanda ilaçla birlikte alkol alınca zor anlar yaşadı. Yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, tekerlekli sandalye ile götürüldü.

    Yapma Serdar!

    Önceki akşam Ankara'daki bir gece kulübünde sahne alan Serdar Ortaç, sevenlerini üzdü. MS hastalığı nedeniyle son dönemde ağrıları artan ve uzun süre ayakta kalamayan ünlü sanatçı, elinden alkol kadehi ile sigarayı düşürmeyerek "Yapma Serdar" dedirtti.



    Bu arada sekiz senenin ardından boşandığı Chloe Loughnan'ı da ağzından düşürmeyen Serdar Ortaç, biten evliliği için şöyle dedi:



    'BENİ ŞUTLADI'
    "Sekiz sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı."
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