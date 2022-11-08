Pamuk kalbi kırıldı! Mustafa Mert Koç ile ilişkisi aniden biten Melisa Aslı Pamuk'tan manidar paylaşım...





'DEĞER' GÖNDERMESİ!

"Bu dönemde yaşanan aşklar benim bakış açımın çok dışında. Günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. Bazen keşke aşkın bu kadar hızlı tüketilmediği dönemlerde yaşasaydım diyorum kendime. Bir insana ne kadar çok değer verirsen o kadar değersizleştiğini anladım. Bu yüzden hiç kimseyi kendimin önüne koymamayı öğrendim."