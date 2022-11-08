Pamuk kalbi kırıldı! Mustafa Mert Koç ile ilişkisi aniden biten Melisa Aslı Pamuk'tan manidar paylaşım...

Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç'un yaklaşık bir yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ererken güzel oyuncudan gelen hamleler, "Melisa'nın kalbi hala kırık" dedirtti...
Bir dergiye açıklamalar yapan güzel oyuncu, şu sözleriyle eski aşkına gönderme yapan gibiydi:
'DEĞER' GÖNDERMESİ!
"Bu dönemde yaşanan aşklar benim bakış açımın çok dışında. Günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. Bazen keşke aşkın bu kadar hızlı tüketilmediği dönemlerde yaşasaydım diyorum kendime. Bir insana ne kadar çok değer verirsen o kadar değersizleştiğini anladım. Bu yüzden hiç kimseyi kendimin önüne koymamayı öğrendim."