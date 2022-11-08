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    Pamuk kalbi kırıldı! Mustafa Mert Koç ile ilişkisi aniden biten Melisa Aslı Pamuk'tan manidar paylaşım...

    Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç’un bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda aniden bitmişti. Güzel oyuncu, dün yaptığı şu paylaşımla kırgınlığını dile getirdi: “Dikeni tutmaya cesaretin edemeyen gülü de istememelidir”

    Pamuk kalbi kırıldı!

    Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç'un yaklaşık bir yıllık ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ererken güzel oyuncudan gelen hamleler, "Melisa'nın kalbi hala kırık" dedirtti...



    Bir dergiye açıklamalar yapan güzel oyuncu, şu sözleriyle eski aşkına gönderme yapan gibiydi:



    'DEĞER' GÖNDERMESİ!
    "Bu dönemde yaşanan aşklar benim bakış açımın çok dışında. Günümüzde her şey çok hızlı tüketiliyor. Bazen keşke aşkın bu kadar hızlı tüketilmediği dönemlerde yaşasaydım diyorum kendime. Bir insana ne kadar çok değer verirsen o kadar değersizleştiğini anladım. Bu yüzden hiç kimseyi kendimin önüne koymamayı öğrendim."



        Sosyal medyadan da manidar açıklamalarına devam eden Melisa Aslı Pamuk, dün de Twitter hesabından İngilizce olarak "Dikeni tutmaya cesaretin edemeyen gülü de istememelidir."




        Pamuk'un bu paylaşımı, oldukça manidar.



        Ünlü çiftin ayrılığıyla ilgili 'ihanet' ve 'kıskançlık' dedikoduları da çıkmıştı.

        31 yaşındaki güzel oyuncu, iddiaya göre Koç'un kendisini gündeme gelmek için kullandığını düşünüyor...

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        Haberler Saklambaç Pamuk kalbi kırıldı! Mustafa Mert Koç ile ilişkisi aniden biten Melisa Aslı Pamuk'tan manidar paylaşım...
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