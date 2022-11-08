Korkunç akım! Zeynep Bastık konserini erken bitirmek zorunda kaldı

Son dönemde ünlü sanatçıların başı 'Tiktok terörü' ile dertte. Aralarında Derya Uluğ, Ece Seçkin ve Oğuzhan Koç'un da bulunduğu birçok isim sosyal medyada yayılan bir akım yüzünden sahnede zor anlar yaşamıştı. Sırf dikkat çekip takipçi kazanmak uğruna konserlere gidip sahneye yabancı cisim atanlar, önceki akşam bu kez adres Zeynep Bastık'ın Mersin'deki konserinde iş başındaydı. Konserini erken bitirmek zorunda kalan Bastık, sosyal medyasından şöyle isyan etti:
"STRES TOPU MUYUZ!"
"İkazlarıma rağmen suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan su şişesiyle devam etti. Güvenliğimden endişe ettiğim için konseri üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Gençlerin 'challenge' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri, bizim için ciddi tehlike oluşturuyor. Bunu hangi duyguyla, neden yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Aklım almıyor. Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? "
Konserine heyecanla çıkan Bastık, gecenin ardından şöyle sitem etti: "Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum bir süredir. Ne acı. Sizinle şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak bizi derinden yaralıyor."