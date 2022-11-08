Korkunç akım! Zeynep Bastık konserini erken bitirmek zorunda kaldı





"STRES TOPU MUYUZ!"

"İkazlarıma rağmen suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan su şişesiyle devam etti. Güvenliğimden endişe ettiğim için konseri üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Gençlerin 'challenge' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri, bizim için ciddi tehlike oluşturuyor. Bunu hangi duyguyla, neden yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Aklım almıyor. Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? "