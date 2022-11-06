Berkin Gökbudak, Aslı Enver'e Yılbaşı'nda evlilik teklifi yapmak için hazırlıklara başladı





Berkin Gökbudak bu teklif için ince eleyip sık dokuyacak. Hatta ünlü iş insanı teklifin kusursuz olması için Paris ve Roma gibi Avrupa şehirlerinde otel aramaya bile başlamış. Evlilik yoluna giren Aslı Enver 2012-2015 yılları arasında Birkan Sokullu ile evli kalmış ve sonrasında boşanma kararı almıştı.