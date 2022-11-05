Hazal Kaya'nın Göktürk’te kiraladığı evin dava sonucu belli oldu | Saklambaç haberleri





ESTETİK ÇIKIŞ!

Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet eden Cansu Tosun'dan iddialı estetik açıklaması... Güzel oyuncu, "Tek estetiksiz oyuncu benim yani hiç bir müdahale yok suratımda" diyerek yeni bir polemiği başlattı. Bilindiği gibi Demet Özdemir ve Hande Erçel gibi gözde isimler, haklarında çıkan estetik iddialarını sık sık yalanlıyordu. Bu arada doğallıktan yana olduğunu ifade eden Cansu Tosun, gerekirse bir proje için küçük dokunuşlar yaptırabileceğini de söyledi.