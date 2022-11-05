Hazal Kaya'nın Göktürk’te kiraladığı evin dava sonucu belli oldu | Saklambaç haberleri

Hazal Kaya'nın 'ev' davasında güzel oyuncuya güzel haber geldi. Dava süreci, Kaya'nın o tarihte nişanlısı olan oyuncu eşi Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içindeki bir daireyi kiralamasıyla başladı. Çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu çift, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirdi. Hazal Kaya, ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshedip peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatmıştı.
KÜFTEN SEBEP!
Güzel oyuncunun açtığı davada karar dün çıktı. Evin izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olması gerekçesiyle kira ilişkisinin feshi haklı bulunup ev sahibinin Hazal Kaya'ya 7 aylık kira bedelinin iadesine karar verildi. İddiaya göre bu bedel de 112 bin TL idi.
SEVİMLİ UYUM
Son dönemin popüler isimlerinden Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle Bebek'te görüntülendi. Henry isimli sevimli köpeğiyle uyum içerisinde giyinen sempatik oyuncu, ortaya bu renkli görüntülerin çıkmasına yol açtı. Aydın HAMZA