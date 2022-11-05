Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hazal Kaya'nın Göktürk’te kiraladığı evin dava sonucu belli oldu | Saklambaç haberleri

    Hazal Kaya, Göktürk’te kiraladığı evde küf kokusunu fark edince soluğu mahkemede almıştı. Mahkeme, ünlü oyuncunun ödediği 7 aylık kira bedelinin iadesini almasına hükmetti. İşte sizler için derlediğimiz 5 Kasım tarihli Saklambaç haberleri...

    Sert ’kaya’ya çarptı!

    Hazal Kaya'nın 'ev' davasında güzel oyuncuya güzel haber geldi. Dava süreci, Kaya'nın o tarihte nişanlısı olan oyuncu eşi Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içindeki bir daireyi kiralamasıyla başladı. Çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu çift, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirdi. Hazal Kaya, ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de kira sözleşmesini feshedip peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatmıştı.



    KÜFTEN SEBEP!
    Güzel oyuncunun açtığı davada karar dün çıktı. Evin izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olması gerekçesiyle kira ilişkisinin feshi haklı bulunup ev sahibinin Hazal Kaya'ya 7 aylık kira bedelinin iadesine karar verildi. İddiaya göre bu bedel de 112 bin TL idi.



    SEVİMLİ UYUM
    Son dönemin popüler isimlerinden Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle Bebek'te görüntülendi. Henry isimli sevimli köpeğiyle uyum içerisinde giyinen sempatik oyuncu, ortaya bu renkli görüntülerin çıkmasına yol açtı. Aydın HAMZA



        TÜRKİYE ATV'Yİ İZLEDİ
        Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 3 Kasım Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu. Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde %5,61 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %5,37 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.



        BÜYÜK KARŞILAŞMA
        Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur.



        KALBİM BOMBOŞ
        Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da denize girerek olay olan Ece Sükan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tarzıyla Bebek sokaklarını podyuma çeviren güzel oyuncu ve stil danışmanı, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Ece Sükan, "Kalbiniz boş mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Dolduracak birisini bulamadık. Bu işlerde 'hayırlısı neyse o olsun' lafları çok doğru." Aydın HAMZA



            'GÜL'DÜREN ALIŞVERİŞ
            Eski sunucu Gül Gölge, önceki gün bir AVM çıkışında poşetleriyle objektiflere takıldı. Her kadın gibi alışveriş yapmaktan mutlu olan Gölge, yakın zamanda açtığı güzellik uzmanlığı akademisi için de "Gerçekten meslek sahibi olmak isteyenlere çok başarılı eğitmenlerle ders veriyoruz" dedi.



            RAHATLIĞA GELİN
            Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur, önceki gün Etiler'de tek başına görüntülendi. Salaş hali ile alışveriş merkezini gezen Boluğur, basın mensuplarına hızlı bir şekilde şunları söyledi: "Her şey yolunda. Ben iyiyim. Evlilik de güzel gidiyor. Yeni şarkım hakkında da konuşmak istemiyorum. Bu kadar konuşacağım sadece. İyi akşamlar."



            TARZ İKİLİ
            Ünlü televizyoncu ve oyuncu Cem Özer, önceki gün eşi Pınar Dura ile akşam yemeği için gittiği Levent'teki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yemek sonrası bir süre yürüyüş yapan ikili, uyumlu tarzlarıyla da dikkat çekti.



                AVŞAR'DAN HEDİYE
                Hülya Avşar, önceki akşam ailesi ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'daki bir mekandaydı. Nükhet Duru'nun "Biri kadınların tayt giymesine dur desin" sözleri sorulan Avşar Kızı, Kendisi öyle düşünüyor demek ki" demekle yetindi. Basın mensuplarına eski eşiyle bir motorsikletin önünde poz veren ikiliden Çilingiroğlu, "Kaya'dan Hülya'ya motor hediyesi diye yazarsınız" diyerek güldürdü. Doğan SAVAŞ



                ESTETİK ÇIKIŞ!
                Önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerle sohbet eden Cansu Tosun'dan iddialı estetik açıklaması... Güzel oyuncu, "Tek estetiksiz oyuncu benim yani hiç bir müdahale yok suratımda" diyerek yeni bir polemiği başlattı. Bilindiği gibi Demet Özdemir ve Hande Erçel gibi gözde isimler, haklarında çıkan estetik iddialarını sık sık yalanlıyordu. Bu arada doğallıktan yana olduğunu ifade eden Cansu Tosun, gerekirse bir proje için küçük dokunuşlar yaptırabileceğini de söyledi.



                UÇAN DEMET
                Yıllardır koruduğu formunu yogaya da borçlu olan Demet Şener, bu konuda iyice uzmanlaştı. Önceki gün evinde yine yoga yapan eski manken, bu karesiyle sosyal medyayı salladı. Demet Şener için "Bir an uçuyor sandım" esprileri yapıldı.



                    KURAL BOZMADI
                    Geçtiğimiz günlerde evleneceklerini ilan eden Ahmet Kural ile avukat aşkı Çağla Gizem Şahin, paylaşımlarıyla sosyal medyayı renklendiriyor. Kural, önceki gün de sevgilisiyle bu fotoğrafını paylaşıp muzip yanını gözler önüne serdi.



                    DUYGUSAL DÖNÜŞ
                    Tam 10 yıl müziğe ara veren Emel Coşkun, 'Enkaz' adlı teklisiyle müziğe geri döndü. Aşk acısı yaşayanların dinlemelere doyamayacağı bir şarkı olan 'Enkaz', duygusal sözleriyle Sonbaharın hüznünü buram buram yansıtıyor. Coşkun, müziğe neden ara verdiğini ise şöyle anlattı: "Yapımcılar, adeta 'kölelik' sözleşmelerini imzalamamızı istiyorlardı. Sözleşmelerde 'uzay, galaksi dahil' gibi maddeler bile yer alıyordu."

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Kılıçdaroğlu yine çark etti!
                    Haberler Saklambaç Hazal Kaya'nın Göktürk’te kiraladığı evin dava sonucu belli oldu | Saklambaç haberleri
                        SON DAKİKA