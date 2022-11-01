Eller günahkar! Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafı gündemi karıştırdı





BU HİKAYEDE YANAN TORREİRA OLDU!

Torreira aradan çekil, Icardi abimize yol ver...

Devrim Özkan yeni yengemizdir, Icardi abime hayırlı olsun.

Bu hikayede yanan Torreira olacak.

Icardi, sanki bu dünyaya aşk skandalları yaratmaya gelmiş.

Galatasaray'ı karıştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Torreira küçük enişte olacakken İcardi araya girdi...