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    Eller günahkar! Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafı gündemi karıştırdı

    Devrim Özkan, ‘aşk üçgeni’ yarattı! Kısa süre önce yakınlaştığı Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir karesini paylaşan güzel oyuncunun bir yandan da Cimbom’un diğer yıldızı Mauro Icardi’nin parmaklarını tutması, “Eller günahkar” esprisi yaptırdı.

    Eller günahkar!

    Son dönemin popüler isimlerinden Devrim Özkan, önceki gün sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafla sadece magazin değil futbol gündemini de karıştırdı. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira ile bir karesini paylaştı.



    Ancak bu karenin orijinalinde ikilinin yanında Cimbom'un olaylı ismi Mauro Icardi de vardı. Bu fotoğrafta, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp birbirlerinin parmaklarını tutmaları, sosyal medyayı salladı.



    TORREİRA TAKİBE ALMIŞTI
    Şimdilerde eşi Wanda Nara ile yaşadığı sıkıntılarla dünya gündeminde yer alan Icardi, yine özel hayatıyla adından söz ettirdi. Öte yandan Lucas Torreira, kısa bir süre önce Devrim Özkan'ın tribünden maçı izlediğini fark edip güzel oyuncuyu maç biter bitmez Instagram hesabından takibe başlamıştı.



        BU HİKAYEDE YANAN TORREİRA OLDU!
        Torreira aradan çekil, Icardi abimize yol ver...
        Devrim Özkan yeni yengemizdir, Icardi abime hayırlı olsun.
        Bu hikayede yanan Torreira olacak.
        Icardi, sanki bu dünyaya aşk skandalları yaratmaya gelmiş.
        Galatasaray'ı karıştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
        Torreira küçük enişte olacakken İcardi araya girdi...



        Devrim Özkan, koyu bir Galatasaray taraftarı.



        Icardi'nin eşi Wanda Nara, yıldız futbolcuyla olaylı bir ayrılık süreci yaşıyor.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Saklambaç Eller günahkar! Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafı gündemi karıştırdı
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