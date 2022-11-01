Eller günahkar! Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafı gündemi karıştırdı

Son dönemin popüler isimlerinden Devrim Özkan, önceki gün sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafla sadece magazin değil futbol gündemini de karıştırdı. Güzel oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira ile bir karesini paylaştı.
Ancak bu karenin orijinalinde ikilinin yanında Cimbom'un olaylı ismi Mauro Icardi de vardı. Bu fotoğrafta, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp birbirlerinin parmaklarını tutmaları, sosyal medyayı salladı.
TORREİRA TAKİBE ALMIŞTI
Şimdilerde eşi Wanda Nara ile yaşadığı sıkıntılarla dünya gündeminde yer alan Icardi, yine özel hayatıyla adından söz ettirdi. Öte yandan Lucas Torreira, kısa bir süre önce Devrim Özkan'ın tribünden maçı izlediğini fark edip güzel oyuncuyu maç biter bitmez Instagram hesabından takibe başlamıştı.