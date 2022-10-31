Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres'in kız arkadaşı Gabriela Merjam, kısa sürede bizden biri olup çıktı. Bir süredir İstanbul'da olan Brezilyalı yenge, kendisine eşsiz Megakent'i gezdirmesi için bir rehberle anlaştı. Brezilyalı güzel, rehbere kendisine İstanbul'un tüm camileri ile tarihi yerlerini görmek istediğini belirtti.
HEPSİNE HAYRAN KALIYOR
Daha önce Ayasofya'yı gezen yenge, önceki gün de Çamlıca Camii'ne giderek tek işi AVM ve popüler mekanları gezen bizim birçok fenomene ders verdi. Gabriela Merjam, Çamlıca Camii'nden çektiği kareleri de sosyal medyasından paylaşıp hayranlığını dile getirdi.
Gabriela Merjam, geçtiğimiz haftalarda da Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.