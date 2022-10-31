Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe futbolcusu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, İstanbul'un tüm camilerini gezdi

    Fenerbahçe’nin yıldızı Luan Peres’in aşkı Gabriela Merjam, bizden biri... İstanbul’un tüm camilerini sırayla gezen Brezilyalı güzel, tek işi AVM dolaşmak olan diğer birçok yengeye de ders verdi!

    Bir İstanbul masalı

    Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres'in kız arkadaşı Gabriela Merjam, kısa sürede bizden biri olup çıktı. Bir süredir İstanbul'da olan Brezilyalı yenge, kendisine eşsiz Megakent'i gezdirmesi için bir rehberle anlaştı. Brezilyalı güzel, rehbere kendisine İstanbul'un tüm camileri ile tarihi yerlerini görmek istediğini belirtti.



    HEPSİNE HAYRAN KALIYOR
    Daha önce Ayasofya'yı gezen yenge, önceki gün de Çamlıca Camii'ne giderek tek işi AVM ve popüler mekanları gezen bizim birçok fenomene ders verdi. Gabriela Merjam, Çamlıca Camii'nden çektiği kareleri de sosyal medyasından paylaşıp hayranlığını dile getirdi.



    Gabriela Merjam, geçtiğimiz haftalarda da Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.
        Finansın yol haritası Turkuvaz’da çizilecek
        Haberler Saklambaç Fenerbahçe futbolcusu Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, İstanbul'un tüm camilerini gezdi
            SON DAKİKA