Özcan Deniz’in genç aşkı Samar Dadgar'dan tek taş şov!

Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar, tek taş yüzüğüyle resmen şov yaptı. Bir süredir ünlü sanatçıyla aşkının Feyza Aktan'la evli olduğu dönemde başladığı konuşulan İranlı güzelin, Deniz'in annesi ve ablasıyla da arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta anne Kadriye Deniz, oğlunun 26 yaşındaki Samar Dadgar'la evliliğini veto etmişti.







İNADINA GÖSTERDİ!

Bu dedikoduların gündemde olmasına kulak asmayan Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda şovunu yaptı. Gazetecileri fark eden İranlı güzel, telefonla konuşma bahanesiyle Özcan Deniz'in aldığı tek taşını adeta gözlere sokarak "Kim ne derse desin bizim aşkımız evlilikle sonuçlanacak" der gibiydi.

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