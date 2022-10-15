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    Eda Taşpınar şıklık uğruna binlerce TL verdi, geceyi yalın ayak bitirdi

    Eda Taşpınar, önceki gece servetlik ayakkabılarının azizliğine uğradı. Sosyetik ikoncan, ayağını sıkan stilettolarını çıkarıp Karaköy’de yalın ayak yürüdü.

    Doğan Savaş
    Çıplak ayaklı Kontes

    Eda Taşpınar, Mikanos tatilini noktalayıp döndüğü İstanbul'a olaylı bir giriş yaptı.



    İkoncan olarak bilinen sosyetik, önceki akşam Patrick isimli Alman sevgilisiyle Karaköy'deki bir mekandaydı.



    Her zamanki gibi tarzıyla bakışları üzerinde toplayan Eda Taşpınar, aracına yürürken şeffaf ayakkabılarının ayağını vurmasıyla harekete geçti.



        15 BİN TL'LİK EZİYET
        Yaklaşık fiyatı 15 bin TL olan dünyaca ünlü bir markaya ait ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüyen ikoncan, muhabirlerin "Ayağınıza bir şey batmasın" uyarısı karşısında şöyle dedi: "Ben alışığım; ayaklarımın tabanı katran gibi oldu, çok sert. Yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum."



        İKONCANA TARZ SEVGİLİSİ
        İkoncanın sevgilisi de tarz konusunda Taşpınar'dan geri kalmamıştı.

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        Haberler Saklambaç Eda Taşpınar şıklık uğruna binlerce TL verdi, geceyi yalın ayak bitirdi
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