Eda Taşpınar şıklık uğruna binlerce TL verdi, geceyi yalın ayak bitirdi

Eda Taşpınar, Mikanos tatilini noktalayıp döndüğü İstanbul'a olaylı bir giriş yaptı.
Her zamanki gibi tarzıyla bakışları üzerinde toplayan Eda Taşpınar, aracına yürürken şeffaf ayakkabılarının ayağını vurmasıyla harekete geçti.
Eda Taşpınar, Mikanos tatilini noktalayıp döndüğü İstanbul'a olaylı bir giriş yaptı.
Her zamanki gibi tarzıyla bakışları üzerinde toplayan Eda Taşpınar, aracına yürürken şeffaf ayakkabılarının ayağını vurmasıyla harekete geçti.
15 BİN TL'LİK EZİYET
Yaklaşık fiyatı 15 bin TL olan dünyaca ünlü bir markaya ait ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüyen ikoncan, muhabirlerin "Ayağınıza bir şey batmasın" uyarısı karşısında şöyle dedi: "Ben alışığım; ayaklarımın tabanı katran gibi oldu, çok sert. Yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum."
İKONCANA TARZ SEVGİLİSİ
İkoncanın sevgilisi de tarz konusunda Taşpınar'dan geri kalmamıştı.