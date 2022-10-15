Eda Taşpınar şıklık uğruna binlerce TL verdi, geceyi yalın ayak bitirdi





15 BİN TL'LİK EZİYET

Yaklaşık fiyatı 15 bin TL olan dünyaca ünlü bir markaya ait ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüyen ikoncan, muhabirlerin "Ayağınıza bir şey batmasın" uyarısı karşısında şöyle dedi: "Ben alışığım; ayaklarımın tabanı katran gibi oldu, çok sert. Yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum."