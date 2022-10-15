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    "Kardeşlerim" dizisine Güney Afrika çıkarması!

    Kardeşlerim dizisinin hayranları dünyayın her yerini sardı. Fanlar, Güney Afrika’da düzenlenen bir yarışma sonucunda, 2.000 kişi arasından seçilerek set ziyaretine geldi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir dünya sevgi

    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. "For My Family" adıyla, yurt dışında yankı uyandıran Kardeşlerim dizisinin setini, Güney Afrika'da yayın yapan Cape Town merkezli ETV (Entertainment TV) kanalının düzenlediği bir yarışma sonucunda 10 kişilik bir fan grubu ziyaret etti. Fanların ve oyuncuların buluştuğu set ziyaretinde renkli görüntüler sergilendi.



    YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
    Dizinin bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek olan yeni bölümünde; Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatır. Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar. Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.



    ZİRVENİN HAKİMİ
    Yeni sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, önceki akşam atv'de ekrana gelen yeni bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak; dördüncü bölümü ile reytinglerde %5,54 reyting ve %15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Öte yandan Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi oldu. Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sırayı atv kaptı.



        KAHKAHAYA HAZIR OLUN
        Sinemanın sevilen serilerinden 'Çakallarla Dans'ın altıncı filmi için geri sayım başladı. 'Çakallarla Dans 6'dan ilk görüntüler kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaştı. Filmin başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz ise altıncı macerada da yeniden bir arada.



        TUTABİLENE AŞKOLSUN
        Pop müziğin yıldız ismi Hande Ünsal, yeni şarkısı 'Sen Yokken'le müzikseverlerle buluştu. Güzel şarkıcı, "Ersay Üner harika bir şarkı hazırladı. Şarkının nakaratında söylediği gibi 'Kimse tutamayacak beni" dedi. Sen Yokken'in klip çekimlerinde özel bir görsel efekt ekibi 'Vertigo' isimli ekipmanla Ünsal'ı, yerden sekiz metre havaya kaldırıldı.



        KEBAP SPORU
        Adana'daki dizisinin çekimlerine ara verilen Seranay Sarıkaya, İstanbul'a dönünce soluğu sporda aldı. Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Sarıkaya, Adana'da yediği kebapları spor salonunda eritmeye başladı. Aydın HAMZA



            ÖLÜM TEHDİDİ İTİRAFI!
            Önceki akşam Beyoğlu'nda konser veren Burak Kut, yoğun ilgiyle karşılaştı. 90'lı yıllara damgasını vuran sanatçı, "O dönemler ölüm tehditleri aldım" itirafında bulundu. Burak Kut, yıllardır kendisine sevgi seli gösteren tüm hayranlarına da teşekkür etti. Doğan SAVAŞ



            İNANILMAZ AFİŞ
            Genç yaştaki ölümüyle milyonları yasa boğan Anadolu rock müziğin sevilen ismi Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin afişi görücüye çıktı. Filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın Akarsu'yla olan benzerliği yine şaşkınlık yarattı. Bu arada Şaşmaz, 18 Kasım'da vizyona girecek olan filmde Barış Akarsu'nun şarkılarını da kendi sesiyle seslendirerek tam not aldı.



            ATİYE KLİPLENDİ
            Pop müziğin renkli isimlerinden Atiye, 'Deli İşi' albümünde yer alan 'Kendime Not' şarkısına yeni bir versiyon hazırlayarak tüm dijital platformlarda klibiyle birlikte beğeniye sundu. Kendime Not'un renkli ve performans görüntülerinden oluşan klipte şarkıcı, yine renkli görüntüler sergiliyor.



                MEMLEKET GURURU
                Sanatçı İzzet Yıldızhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında önceki akşam memleketi Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakır deyince akla ilk gelen isimlerden olan Yıldızhan'ı 50 bini aşkın hemşehrisi dinlemeye geldi.



                KEYİFLİ GECE
                EceSükan, önceki akşam Karaköy'deki bir mekandaydı. Her zamanki gibi şık tarzıyla bakışları üzerinde toplayan güzel stil danışmanı ve oyuncu, iki erkek arkadaşıyla keyifli bir gece geçirdi. Ece Sükan, Nohen isimli arkadaşına İstanbul'a gezdirdiğini dile getirdi. Doğan SAVAŞ



                İZMİRLİLER ŞAŞIRACAK
                Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği "Şaşırt Beni" oyunu, yarın İzmir'de seyircisiyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk ve Murat Akkoyunlu gibi ünlü isimlerin olduğu Şaşırt Beni, İzmirliler'i kahkahaya boğacak.

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                Haberler Saklambaç "Kardeşlerim" dizisine Güney Afrika çıkarması!
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