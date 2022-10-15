"Kardeşlerim" dizisine Güney Afrika çıkarması!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. "For My Family" adıyla, yurt dışında yankı uyandıran Kardeşlerim dizisinin setini, Güney Afrika'da yayın yapan Cape Town merkezli ETV (Entertainment TV) kanalının düzenlediği bir yarışma sonucunda 10 kişilik bir fan grubu ziyaret etti. Fanların ve oyuncuların buluştuğu set ziyaretinde renkli görüntüler sergilendi.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
Dizinin bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek olan yeni bölümünde; Emel'in başına gelen kaza, Eren ailesine ciddi bir panik yaşatır. Doruk ve Asiye, herkesi şaşırtan birisine yardımcı olma kararı alırlar. Gece gündüz Emel'e çarpan kişiyi arayan Ömer ise hiç beklemediği bir ize rastlarken, başına gelecek asıl tehlikeden habersizdir.
ZİRVENİN HAKİMİ
Yeni sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, önceki akşam atv'de ekrana gelen yeni bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak; dördüncü bölümü ile reytinglerde %5,54 reyting ve %15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Öte yandan Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi oldu. Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sırayı atv kaptı.