"Kardeşlerim" dizisine Güney Afrika çıkarması!





ZİRVENİN HAKİMİ

Yeni sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, önceki akşam atv'de ekrana gelen yeni bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak; dördüncü bölümü ile reytinglerde %5,54 reyting ve %15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Öte yandan Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi oldu. Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sırayı atv kaptı.