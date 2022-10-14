Reha Muhtar, sosyal medyada Deniz Uğur’a veryansın etti

Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar savaşında yeni perde...
Uğur'un babasının şiddet uyguladığı iddiasıyla geçici olarak velayetini aldığı Uğur, geçtiğimiz günlerde de Muhtar hakkında çarpıcı iddialarda bulunup oğlunun da velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.
Reha Muhtar için "Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla tatile gitti", "Akli dengesi yok" gibi iddialarda bulunan Deniz Uğur'u şimdi de ünlü gazeteci 'para peşinde koşmakla' suçladı. Muhtar, sosyal medyasından şu ifadeleri kullandı: