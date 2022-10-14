Reha Muhtar, sosyal medyada Deniz Uğur’a veryansın etti





13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!"

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