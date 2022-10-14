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    Reha Muhtar, sosyal medyada Deniz Uğur’a veryansın etti

    İkizlerinin annesi Deniz Uğur’la velayet savaşına giren Reha Muhtar, ünlü oyuncuya ‘Bu mu annelik!’ çıkışı yapıp ekledi: “Her enflasyon çıktığında çocukları kaçırıp velayet davası açıyor”

    Bu nasıl annelik!

    Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar savaşında yeni perde...



    Uğur'un babasının şiddet uyguladığı iddiasıyla geçici olarak velayetini aldığı Uğur, geçtiğimiz günlerde de Muhtar hakkında çarpıcı iddialarda bulunup oğlunun da velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.



    Reha Muhtar için "Çocuklar evdeyken eskort kadınlarla tatile gitti", "Akli dengesi yok" gibi iddialarda bulunan Deniz Uğur'u şimdi de ünlü gazeteci 'para peşinde koşmakla' suçladı. Muhtar, sosyal medyasından şu ifadeleri kullandı:



        13 YILDA ÜÇÜNCÜ KEZ!
        "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı.



        13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!"

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