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    Farah Zeynep Abdullah’ın "Mal seçermiş gibi partner seçiyorlar” çıkışına Kerem Bürsin'den destek geldi

    Kerem Bürsin’in Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi partner seçiyorlar” isyanına hak verip ekledi: “Toksik aktörler var.” İşte sizler için derlediğimiz 14 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Zehirli polemik!

    Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi partner seçiyorlar" isyanına Kerem Bürsin'den de destek geldi. Önceki gün Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, ''Farah bence çok doğru söylemiş. Bu durum tüm sektörlerde var ne yazık ki dedi" ve ekledi: "Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasamızda toksik erkekler var ve hala çalışıyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın bu işlere karışmasını doğru bulmuyorum." Bu arada adı sürekli farklı güzellerle anılan yakışıklı oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Beni arkadaşlarımla yazmaktan artık vazgeçsinler" dedi. (Aydın HAMZA)



    TIP OYNADI
    Yeni projesi için bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İstanbul ile Adana arasında mekik dokuyan güzel oyuncu, özel hayatı ve Umut Evirgen'le biten ilişkisi hakkındaki sorular karşısında "Konuşmak istemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ



    DİYARBAKIR REKORU
    Zeynep Bastık, bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında önceki akşam Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda konser verdi. 70 bin kişi Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken başarılı şarkıcı, seyirci sayısıyla rekora imza attı. Diyarbakırlılar'ın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık,"İnanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.



        SADE SOSYETE
        Geçtiğimiz ay birlikteliklerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza, önceki gün İstinye'deydi. İkili, boş olan AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezdi. Bu arada Sponza'nın, her zamanki gibi birçok sosyetik güzelin aksine yine son derece sportif ve sade kıyafetler tercih ettiği gözlendi.



        FİLM BIYIĞI
        Oğuzhan Koç, yeni uzattığı bıyıklarıyla dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'e benzetilmişti. İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Koç'un bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıyık bıraktığı ortaya çıktı.



        DEPRESYONA SAVAŞ AÇTI
        Pop müziğinin güçlü ismi Göksel, önceki n gece İzmir'de konser verdi. İki saat boyunca İzmirliler ile şarkılarını birlikte söyleyen ünlü sanatçı, "Niyet ediyoruz, bu sonbahar depresyona girmiyoruz" diyerek 22 yıllık hit şarkısı Depresyondayım'a gönderme yaptı.



            YÜZDE 100 ŞAMPİYON!
            Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 100'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, 100. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,62 izlenme oranı ve %21,70 izlenme payı, AB'de %6,04 izlenme oranı ve %17,67 izlenme payı 20+ABC1'de %7,81 izlenme oranı ve %20,51 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.



            SIMSACIK BİR FİLM
            Başrollerinde Nehir Erdoğan, Serkan Ercan ve Dolunay Soysert'in paylaştığı "Hara" filminin galası, önceki akşam yapıldı. Ayağı sakat doğan bir yarış atı ve onu iyileştirmek için çabalayan küçük bir kızın hikayesini anlatan filmin oyuncuları, "Ailenizle izleyebileceğiniz, sımsıcak bir proje oldu" dedi.
            Doğan SAVAŞ



            MERYEM BİLMECESİ
            ATV'nin başarılı dizilerinden 'Yalnız Kurt', bu akşam yeni bölümüyle yine soluksuz izlenecek. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Jessica May, Murat Han ve Yaprak Medine gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölüm konusu şöyle: Altay, Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson!

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            Environment
            Haberler Saklambaç Farah Zeynep Abdullah’ın "Mal seçermiş gibi partner seçiyorlar” çıkışına Kerem Bürsin'den destek geldi
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