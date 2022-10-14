Farah Zeynep Abdullah’ın "Mal seçermiş gibi partner seçiyorlar” çıkışına Kerem Bürsin'den destek geldi

Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi partner seçiyorlar" isyanına Kerem Bürsin'den de destek geldi. Önceki gün Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, ''Farah bence çok doğru söylemiş. Bu durum tüm sektörlerde var ne yazık ki dedi" ve ekledi: "Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasamızda toksik erkekler var ve hala çalışıyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın bu işlere karışmasını doğru bulmuyorum." Bu arada adı sürekli farklı güzellerle anılan yakışıklı oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Beni arkadaşlarımla yazmaktan artık vazgeçsinler" dedi. (Aydın HAMZA)
TIP OYNADI
Yeni projesi için bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İstanbul ile Adana arasında mekik dokuyan güzel oyuncu, özel hayatı ve Umut Evirgen'le biten ilişkisi hakkındaki sorular karşısında "Konuşmak istemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ
DİYARBAKIR REKORU
Zeynep Bastık, bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında önceki akşam Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda konser verdi. 70 bin kişi Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken başarılı şarkıcı, seyirci sayısıyla rekora imza attı. Diyarbakırlılar'ın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık,"İnanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.