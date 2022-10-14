Farah Zeynep Abdullah’ın "Mal seçermiş gibi partner seçiyorlar” çıkışına Kerem Bürsin'den destek geldi

Geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın "Erkek oyuncuların yanına mal seçermiş gibi partner seçiyorlar" isyanına Kerem Bürsin'den de destek geldi. Önceki gün Etiler'de gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, ''Farah bence çok doğru söylemiş. Bu durum tüm sektörlerde var ne yazık ki dedi" ve ekledi: "Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasamızda toksik erkekler var ve hala çalışıyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın bu işlere karışmasını doğru bulmuyorum." Bu arada adı sürekli farklı güzellerle anılan yakışıklı oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Beni arkadaşlarımla yazmaktan artık vazgeçsinler" dedi. (Aydın HAMZA)