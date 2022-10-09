Kuruluş Osman yeni hikâyesi ve yenilenen dekorlarıyla sezona rekorla başladı

Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü İstanbul animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalıştı. Müthiş bir animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca Arena, Saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı.