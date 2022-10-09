Kuruluş Osman yeni hikâyesi ve yenilenen dekorlarıyla sezona rekorla başladı

Kuruluş Osman'ın 99. bölümünde yer alan ve büyük ilgi gören 1300'lü İstanbul animasyon görüntüleri için 50 kişilik animasyon ekibi, üç ay boyunca çalıştı. Müthiş bir animasyon ekibi tarafından hazırlanan görüntülerde Galata Kulesi, Ayasofya, Haliç ve Tarihi yarımada gibi İstanbul'un simgeleri dönemine uygun olarak yapıldı. Bu dijital görüntülerde ayrıca Arena, Saray, İmparatorluk, şehir merkezi, sokaklar ve evler gibi yapılar yer aldı.
OSMAN BEY'E DEV BİR BEY KONAĞI
Osman Bey'e 5.000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. 5000 metrekarelik konak; 2 kattan ve ahşap bir yapıdan oluşurken, her detayıyla 1300'lü yıllar Türk mimarisi temel alınarak hazırlandı. Konağın üst katında 3, alt katında 2 oda ve 1 mutfak bulunuyor. Aynı zamanda avlusu bulunan konağın dışarıdaki odalarla beraber toplamda 15 odası mevcut.
ROMA MİMARİSİNE UYGUN BİR ARENA
Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonu için 250 kişilik sanat ekibi tarafından 1300'lü yılların Roma mimarisine uygun bir arena inşa edilirken, Osman Bey'in Konağı, Marmara Hisarı, Yenişehir Şehri ve Türk Beyi Obası gibi yeni mekanlar da dekorlar arasına eklendi. YENİŞEHİR'E YENI EVLER
Osman Bey'in fethedip başkent yaptığı Yenişehir, toplamda 10.000 metrekareden oluşuyor. 10.000 metrekareden oluşan Yenişehir Şehri'ne yeni sokaklar, tüccar dükkanları, evler, pazar yeri ve şehir meydanı gibi alanlar eklendi. TÜRK BEYİ OBASI
Kayı Obası ve Turgut Bey obasına dördüncü sezonda yeni bir Türk Beyi Obası eklendi. Oba 5.000 metrekarelik alanda 30 çadırdan oluşurken ayrıca yaşam alanları da inşa edildi.