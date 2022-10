Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası Nilperi Şahinkaya kırgınlığını dile getirdi

EXTEN NEXT OLMADI

Bir dönemin efsane çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002'de nişanlanıp 2004'te ayrılmıştı. 18 yıl sonra yeniden bir araya gelen 'Bennifer', popüler ifadeyle 'exten next olmayacağını' gösterdi. Cicim ayları biten ünlü çiftin, sürekli tartıştığı ve bu nedenle evlerini ayırdığı iddia edildi. Çifte yakın kaynaklara göre, tartışmaların nedeni Jennifer Lopez'in gösterişli hayatına Ben Affleck'in ayak uydurmaması ve Lopez'in nefret etmesine rağmen sigarayı her geçen daha fazla içmesi...