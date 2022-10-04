Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası Nilperi Şahinkaya kırgınlığını dile getirdi

Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz'le tatsız bir olay yaşayan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te ev telaşındaydı. Deniz'le devam eden dava süreci hakkında fazla konuşmak istemeyen Şahinkaya, oyuncunun sosyal medyadan özür dilemesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Tanımadığın bir insanın özür dilemesi hiçbir şey ifade etmiyor." Güzel oyuncu, Burak Deniz'le asla aynı projede yer almayacağını vurguladı. Öte yandan Şahinkaya'nın, çevresine de başta Deniz'le aynı projede yer alan Serenay Sarıkaya olmak üzere bu çirkin olaya tepki göstermeyen hemcinslerinden ötürü şaşkın olduğunu söylediği iddia edildi. Sarıkaya, daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'e tepki göstermediği için eleştirilmişti. (Aydın HAMZA)
USLANMAZ MELİSA!
Son dönemde kariyerinden çok gece hayatında karıştığı skandallarla adından söz ettiren Melisa Döngel, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga ederken görüntülenen güzel oyuncu, hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı. Önceki akşam da Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülenen Melisa Döngel'in mekan içerisinde eğlencenin dozunu fazla kaçırdığı ve bu nedenle diğer müşterileri rahatsız olduğu iddia edildi... (Doğan SAVAŞ)
SON MODA İSYAN
Deniz Akkaya, süregelen 'gösterişli' moda trendlerine isyan bayrağı açtı. Eski gösterişli hallerini 'rafa kaldıran' Akkaya, "Yakın zamanda Steve Jobs gibi aynı jean ve kazaktan yüzlerce alıp onları giyeceğim" dedi. "Dünyanın çanta ve ayakkabıdan ibaret olduğunu sanan ve özellikle 40'ını aşmış hanımların tek derdinin bu olduğunu görmek ne acı" diyen Deniz Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asla ait olmadığım bir takım insanların davetlerine artık gitmiyor, uzaktan eğitim alıyorum."