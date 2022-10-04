Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası Nilperi Şahinkaya kırgınlığını dile getirdi

Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz'le tatsız bir olay yaşayan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te ev telaşındaydı. Deniz'le devam eden dava süreci hakkında fazla konuşmak istemeyen Şahinkaya, oyuncunun sosyal medyadan özür dilemesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Tanımadığın bir insanın özür dilemesi hiçbir şey ifade etmiyor." Güzel oyuncu, Burak Deniz'le asla aynı projede yer almayacağını vurguladı. Öte yandan Şahinkaya'nın, çevresine de başta Deniz'le aynı projede yer alan Serenay Sarıkaya olmak üzere bu çirkin olaya tepki göstermeyen hemcinslerinden ötürü şaşkın olduğunu söylediği iddia edildi. Sarıkaya, daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'e tepki göstermediği için eleştirilmişti. (Aydın HAMZA)