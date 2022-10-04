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    Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası Nilperi Şahinkaya kırgınlığını dile getirdi

    Nilperi Şahinkaya’nın Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası sessiz kalan kadın meslektaşlarına kırgın olduğu konuşuluyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ekim tarihli Saklambaç haberleri...

    Sessiz tepki

    Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz'le tatsız bir olay yaşayan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te ev telaşındaydı. Deniz'le devam eden dava süreci hakkında fazla konuşmak istemeyen Şahinkaya, oyuncunun sosyal medyadan özür dilemesi hatırlatılınca şöyle dedi: "Tanımadığın bir insanın özür dilemesi hiçbir şey ifade etmiyor." Güzel oyuncu, Burak Deniz'le asla aynı projede yer almayacağını vurguladı. Öte yandan Şahinkaya'nın, çevresine de başta Deniz'le aynı projede yer alan Serenay Sarıkaya olmak üzere bu çirkin olaya tepki göstermeyen hemcinslerinden ötürü şaşkın olduğunu söylediği iddia edildi. Sarıkaya, daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'e tepki göstermediği için eleştirilmişti. (Aydın HAMZA)



    USLANMAZ MELİSA!
    Son dönemde kariyerinden çok gece hayatında karıştığı skandallarla adından söz ettiren Melisa Döngel, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga ederken görüntülenen güzel oyuncu, hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı. Önceki akşam da Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülenen Melisa Döngel'in mekan içerisinde eğlencenin dozunu fazla kaçırdığı ve bu nedenle diğer müşterileri rahatsız olduğu iddia edildi... (Doğan SAVAŞ)



    SON MODA İSYAN
    Deniz Akkaya, süregelen 'gösterişli' moda trendlerine isyan bayrağı açtı. Eski gösterişli hallerini 'rafa kaldıran' Akkaya, "Yakın zamanda Steve Jobs gibi aynı jean ve kazaktan yüzlerce alıp onları giyeceğim" dedi. "Dünyanın çanta ve ayakkabıdan ibaret olduğunu sanan ve özellikle 40'ını aşmış hanımların tek derdinin bu olduğunu görmek ne acı" diyen Deniz Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asla ait olmadığım bir takım insanların davetlerine artık gitmiyor, uzaktan eğitim alıyorum."



        EXTEN NEXT OLMADI
        Bir dönemin efsane çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002'de nişanlanıp 2004'te ayrılmıştı. 18 yıl sonra yeniden bir araya gelen 'Bennifer', popüler ifadeyle 'exten next olmayacağını' gösterdi. Cicim ayları biten ünlü çiftin, sürekli tartıştığı ve bu nedenle evlerini ayırdığı iddia edildi. Çifte yakın kaynaklara göre, tartışmaların nedeni Jennifer Lopez'in gösterişli hayatına Ben Affleck'in ayak uydurmaması ve Lopez'in nefret etmesine rağmen sigarayı her geçen daha fazla içmesi...



        FRANSIZ KALMADIK!
        Geçtiğimiz hafta özel bir davet için Paris'e giden Demet Özdemir, stiliyle Fransa'yı salladı. Güzel oyuncunun dün Paris sokaklarında verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı. Bir süredir Paris'teki evinde olan Tuba Büyüküstün de önceki gün Paris Fashion Week'teki Valentino defilesinde pembe kıyafetiyle adeta şov yaptı...



        MÜJDEYİ VERDİ
        Pop müziğin başarılı ismi Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün kızlarıyla bir AVM'nin eğlence merkezinde objektiflere yansıdı. Objektiflere böyle keyifli poz veren Türkmen; "Yakın zamanda yeni şarkım çıkıyor" diyerek müjdeyi verdi.



            PRENSES GİBİ
            Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan Gülben Ergen, sezonun son açık hava konserine imza attı. Ergen, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz doldurdu. 50 yaşındaki sanatçı için "Prenses Gülben" yorumları yapıldı.



            DERİN YIRTMAÇ
            Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilere selam veren Talu, "Arkadaşlarımın yanına gidiyorum" diyerek oradan ayrıldı. Derin Talu'nun derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)



            MFÖ KLASİĞİ
            Pop müziğin efsane grubu MFÖ, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'yı yaktı geçti. 'Mazeretim Var' şarkısıyla açılışı yapan MFÖ, ilk dakikalarda müthiş enerjisini dinleyicilerine geçirdi. Ünlü sanatçılar, "Biz seyirciyle birlikte şarkı söylemeye alışık olduğumuz için siz olmadan MFÖ olmuyor!" diyerek 'Umudum Var' parçasını sevenlerine ithafen söyledi.



                FOTO-BİLMECE
                Kısa süre önce yaşam koçu Metin Hara ile ilişkisini noktalayan Hilal Altınbilek, önceki akşam yakın bir dostunun düğününe katıldı. Beyaz kıyafetiyle adeta bir kuğu gibi görünen güzel oyuncu, düğünden Metehan Ağaoğlu isimli arkadaşıyla ayrıldı. Video içerik üreticisi olan ve sinema sektöründe çalışan Ağaoğlu ile böyle fotoğraflanan Hilal Altınbilek'in tedirgin halleri "Aşk mı arkadaşlık mı?" dedirtti. (Doğan SAVAŞ)



                GÖNÜL FERMAN DİNLEMEZ
                Başarılı sanatçı Buray, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu salladı. Bir süredir beraber olduğu Ayşe Özyılmazel'den ayrılan şarkıcı, "Kalbinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aşk, insanın elinde olan bir şey değil. Gönül ferman dinlemez. Hayat sürprizlerle dolu." (Doğan SAVAŞ)



                GÖZLÜKLÜ ÖNLEM
                Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. İzmir'den döndüğünü söyleyen Seki, hakkında çıkan "sürekli photoshop yapıyor" iddialarına yanıt vermedi. Yüzündeki şişlik gözden kaçmayan Deniz Seki, makyajsız olduğu için de objektiflere güneş gözlüğüyle poz verdi.



                    DÜĞÜN YAZA
                    Mert Öcal, önceki gün köpeğiyle Bebek'te görüntülendi. "Survivor" yarışmasında tanışıp nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Sude Burcu'yla kısa süre önce nişanlanan Öcal, "Düğünü yaza düşünüyoruz. Henüz yer ve tarih belli değil" dedi. (Aydın HAMZA)



                    ZİRVEDE START
                    ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv yeni yayın dönemine de birincilikle başladı. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Eylül ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.



                    İNTİKAM PEŞİNDE
                    Bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazım'ın yeni bölümünde nefesler tutuluyor. Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçen Cezayir, kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır. Cezayir, arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.



                        AMERİKA YOLCUSU
                        Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınma kararı aldı. Hadivent; "Bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir" dedi ve ekledi: "Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum."

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                        Kuruluş Osman
                        Haberler Saklambaç Burak Deniz’le yaşadığı tatsız olay sonrası Nilperi Şahinkaya kırgınlığını dile getirdi
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