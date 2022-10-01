The end! Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı

Magazin gündemine damga vuran Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanması dün gerçekleşti. 30 Nisan'da gizlice Çırağan Sarayı'nda evlenen ünlü çift, tesadüf eseri yine Eylül'ün 30'unda boşandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde dün saat 16.00'da başlayan boşanma davasına Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Protokol imzalayarak mahkeme öncesinde kendi aralarında anlaşan çift, hem birbirlerini görmek istemediği için hem de gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle duruşmada yer almadı. İkili, birbirlerinden hiçbir maddi ve manevi talepte bulunmayarak yollarını ayırdı.
Boşanma sonrası açıklama yapan Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik akdi sona erdi" derken Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, şu ifadeleri kullandı:
ERKEN SONUÇLANIRDI!
"Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Davanın açılmasından iki hafta sonra boşanma gerçekleşti yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi." Öncel, bu sözleriyle Mehmet Dinçerler'in Hadise'den evlilik teklifi sırasında taktığı yüzükle annesi tarafından popçuya takılan takı setini geri istediğine dair çıkan iddiaları doğrulamış oldu.