The end! Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı

Magazin gündemine damga vuran Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanması dün gerçekleşti. 30 Nisan'da gizlice Çırağan Sarayı'nda evlenen ünlü çift, tesadüf eseri yine Eylül'ün 30'unda boşandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde dün saat 16.00'da başlayan boşanma davasına Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Protokol imzalayarak mahkeme öncesinde kendi aralarında anlaşan çift, hem birbirlerini görmek istemediği için hem de gazetecilerin yoğun ilgisi nedeniyle duruşmada yer almadı. İkili, birbirlerinden hiçbir maddi ve manevi talepte bulunmayarak yollarını ayırdı.