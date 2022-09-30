Hadise ile Mehmet Dinçerler son düzlükte! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı... Bugünkü boşanma davasından bomba detay: "Bir şahit var"
Hadise ile Mehmet Dinçerler son düzlükte! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı... Bugünkü boşanma davasından bomba detaylar gelmeye başladı. 4.5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan ve boşanma dilekçesinde yazanlarla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası bugün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16.00'da görülecek. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise'ye Dinçerler'in avukatı aracılığı ile verdiği yanıtın ardından bir yeni bilgi daha ortaya çıktı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında bir de şahit dinleneceği iddia edildi. İşte detaylar...
"BİR ŞAHİT VAR"
Hadise ile Mehmet Dinçerler son düzlükte! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı... Bugünkü boşanma davasından bomba detay geldi.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile eleştirilen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatıp arkadaş grubu ile soluğu Rodos'ta aldı. Keyifsiz olan Mehmet Dinçerler, plajdaki eğlenceye katılmak yerine güneşlenmeyi tercih etti.
Tatildeki hareketiyle adından söz ettiren Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı ve kapattığı Instagram hesabını geri açtı.