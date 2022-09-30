Hadise ile Mehmet Dinçerler son düzlükte! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı... Bugünkü boşanma davasından bomba detay: "Bir şahit var"

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler ile bugün saat 16:00'da hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya 2 tarafın da katılıp katılmayacağı merak konusuyken Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda bir de şahit dinleneceği öne sürüldü.