Evlilik bitti, skandalları sürüyor! Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğün replika olduğu iddia edildi

Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler'le olan 4 aylık evliliği bitirdi ve boşanma davası açtı. Birçok iddianın havada uçuştuğu ayrılık kararının ardından yeni bir skandal gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'in Ocak ayında evlilik teklifinde bulunurken Hadise'ye hediye ettiği 3 milyon liralık pırlanta yüzüğün replika olduğu iddia edildi. Dinçerler'in, sertifikası olmayan bu yüzüğü mozanit madeninden laboratuar ortamında ürettirdiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin ünlü pırlantacıların bile gerçeğinden ayırt etmekte zorlandığı bu yüzükler, son dönemde hayli popüler hale geldi. Dinçerler'in eski aşkı oyuncu bir güzele de benzer bir replika yüzük hediye ettiği iddialar arasında.