



GAZETECİYLE İYİ GEÇİNECEKSİN

Yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği, 30 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Yanlış Anlama-2' filminin oyuncuları, önceki gün Etiler Develi'de gazetecilerle bir araya geldi. Çekimlerin çok iyi geçtiğini ve özellikle Yılmaz Gruda ile çalışmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Cemal Hünal, "Komedi bizim sanatın en ince tarafı. Üzülmek daha kolay, insanları güldürmek daha zor. Bu ülkede gazeteciyle, sosyal medya fenomeniyle iyi geçiniceksin arkadaş" dedi. (Aydın HAMZA)