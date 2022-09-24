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    Tek sabıkam aşk! Eski eşi Amber Heard'a karşı dava kazanan Johnny Depp'in avukatına aşık olduğu ortaya çıktı

    Eski eşi Heard’a karşı dava kazanan Johnny Depp’in avukatına aşık olduğu iddiaları gerçek çıktı. Ancak Depp’in avukatı Vasquez’le değil, hukuk ekibinin lideri Rich’le aşk yaşadığı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Eylül TAKVİM Gazetesi Saklambaç haberleri...

    Tek sabıkam aşk!

    Nihayet Amerikalı aktör Johnny Depp'in sevgilisi ortaya çıktı. Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanan Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Depp'in daha önce The Sun'a açtığı davada kendini savunan Joelle Rich'le aşk yaşadığı kesinleşti. 37 yaşındaki Rich'in müvekkilleri arasında Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Amerikalı aktörler Matt Damon ile Dustin Hoffman'ın olduğu belirtildi. Londra'da ünlü hukuk firması Schillings'in ortaklarından olan Rich'in boşandığı eşinden iki çocuğu var. Rich'in kendi çocukları hem de Depp'in iki çocuğunun hayatını zorlaştırmadan bir aşk yaşamak istediğine dikkat çekildi.



    10 KİŞİNİN 9'U SİLAH KULLANIYOR
    Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ve çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, "Bu sene iyi gezdim ama kış çok çabuk geldi. Tabii ki ben tatile doydum ama çalışmayı özledim" dedi. Silahlara tepki gösteren Özberk, şöyle konuştu: Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor . Bu büyük tehlike."



    BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
    Ekranların güzel oyuncusu Aslı Turanlı, önceki gün yakışıklı oyuncu Burak Çelik ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan sevgililer, daha sonra öğle yemeği yedi. Önümüzde ki günlerde kısa bir tatile çıkacak olan Çelik ve Turanlı, sonrasında projelerine ağırlık verecek.



        SÜRPRİZ BARIŞMA!
        Cansel Elçin'in doğum gününe gelenler arasında geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını ilan eden oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan çifti de vardı. Elçin'e yeni yaşında mutluluk dileyen Helvacıoğlu ve tekrardan barıştığı sevgilisi Yolaç Özcan, "Cansel'i çok severiz. Daveti bizim için onurdur" dedi.



        VARLIĞI YETER
        Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün doğum gününü eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve dostları ile birlikte Bebek'deki bir mekanda kutladı. 50. yaşını kutladığını söyleyen Cansel Elçin, "Sevdiğim dostlarım buradaydı. Eşim benim diğer yarım" dedi.



        RIZA KOCAOĞLU SELİN IŞIK'I SİLDİ!
        Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kocaoğlu, evliliğe dair sorulara da "Olacak inşallah" yanıtını vermişti. Çiftin ilişkilerinin bittiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan fotoğrafları silen ikiliden Kocaoğlu, önceki akşam katıldığı partide 2017'de ayrıldığı eski aşkı Eylül Su Sapan ve meslektaşı Yağız Can Konyalı ile eğlendi.



            SAKIN KÖY HAYATI BANA GÖRE DEĞIL
            Geçtiğimiz günlerde Yalova'da çekimleri tamamlanan "Beni Sev" filmi ekibi sette gazetecileri ağırladı. Çekimleri üç hafta süren filmin setinde konuşan Cansu Tosun "Köy hayatı bana uymaz. İstanbul'un karmaşası bana heyecan veriyor" dedi. Eşi ve oğlu Marsel'i de sette ağırlayan oyuncu, harika bir ekiple çalıştığını söyledi.



            GÜZELLER ARASINDA DİLEK TUTTU
            Miss Turkey 2022 heyecanı sona erse de, güzeller yeni bir dünyaya adım atmanın mutluluğunu yaşıyor. Miss Supranational güzeli Selin Erberk Gurdikyan, Miss Universe güzeli Aleyna Şirin oldu ve Miss World Nursena Say, başarılı model Çağla Şıkel'i ziyaret etti. Şıkel, "Güzeller arasında dilek tuttum" dedi.



            DUYGUSAL TEPKİ
            Katıldığı bir etkinliğin ardından after parti için Etiler'deki bir mekana gelen Aybüke Pusat partinin ardından soluğu Nispetiye'de aldı. Arkadaşları ile yemek yiyen oyuncu, mekandan çıkarken gazetecilerin kendisini fotoğraflamasına, "Neden habersiz çekiyorsunuz. Kime sordunuz" diye tepki gösterdi. Pusat para aldığı organizasyonda gazetecilerle sohbet edip, dışarda tepki göstermesi duygusal olarak yorumlandı.



                GAZETECİYLE İYİ GEÇİNECEKSİN
                Yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği, 30 Eylül'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Yanlış Anlama-2' filminin oyuncuları, önceki gün Etiler Develi'de gazetecilerle bir araya geldi. Çekimlerin çok iyi geçtiğini ve özellikle Yılmaz Gruda ile çalışmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Cemal Hünal, "Komedi bizim sanatın en ince tarafı. Üzülmek daha kolay, insanları güldürmek daha zor. Bu ülkede gazeteciyle, sosyal medya fenomeniyle iyi geçiniceksin arkadaş" dedi. (Aydın HAMZA)



                'ANLAŞAMADIK'
                Gökhan Çıra-Selin Ciğerci, Zeynep Bastık-Tolga Akış gibi ünlü çiftlerin boşanma haberi sonrası bir ayrılık haberi de Tuğba Özerk'ten geldi. İş insanı Gökmen Tanaçar ile geçen yıl evlenen Özerk boşanacaklarını duyurarak "Anlaşamadık" dedi. Daha önce "Çocuk arzumuz var" diyen şarkıcı boşanmanın da asla dünyanın sonu olmadığını söyledi.



                Özerk önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına "Çocuklarınızı iyi yetiştirin, hele ki erkek çocuklarını çok iyi lütfen" diyerek göndermede bulundu.



                    TATLI SÜRPRİZ
                    Popmüziğin güçlü kadın besteci ve yorumcularından Göksel, performansları için Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gece Manavgatlılar'la buluştu. Sahneye aniden sürpriz bir misafir geldi. Köpeği Küçük Hanım'ı tereddütsüz kucaklayarak şarkı söylemeye devam eden Göksel, binlerce kişinin alkış yağmuruna tutuldu.



                    ALANYA'DA CAZ GÜNLERİ
                    Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı. Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, Litvanya'dan "Klaipeda Castle Jazz Band"da trampet, vokalde Vytautas Grubliauskas ile Kristina Jatautaite harika bir performans sergiledi. Gecede Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahneye çıktı.



                    BEKLENEN TANITIM
                    Atatürk'ün milli mücadele dönemi ve Samsun'a çıkışının anlatıldığı 'Kurtuluş Yolu' filminin beklenen tanıtım videosu yayınlandı. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'e Ümit Cem Şenol, annesi Zübeyde Hanımı ise usta oyuncu Ayşen İnci canlandırdı. Film gelecek yıl vizyona girecek.



                        KAHKAHA TUFANI!
                        Türkıye'nin en değerli sanatçılarını müzikseverler ile buluşturan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam standup gösterisiyle başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nu ağırladı. Sakallıoğlu, "İlk defa bu kadar denize yakınım ve kendimi yalı sahibi gibi hissediyorum" sözleriyle başladığı gösterisine yeni esprilerle damga vurdu.

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                        Haberler Saklambaç Tek sabıkam aşk! Eski eşi Amber Heard'a karşı dava kazanan Johnny Depp'in avukatına aşık olduğu ortaya çıktı
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