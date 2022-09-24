Nihayet Amerikalı aktör Johnny Depp'in sevgilisi ortaya çıktı. Eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanan Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Depp'in daha önce The Sun'a açtığı davada kendini savunan Joelle Rich'le aşk yaşadığı kesinleşti. 37 yaşındaki Rich'in müvekkilleri arasında Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Amerikalı aktörler Matt Damon ile Dustin Hoffman'ın olduğu belirtildi. Londra'da ünlü hukuk firması Schillings'in ortaklarından olan Rich'in boşandığı eşinden iki çocuğu var. Rich'in kendi çocukları hem de Depp'in iki çocuğunun hayatını zorlaştırmadan bir aşk yaşamak istediğine dikkat çekildi.
10 KİŞİNİN 9'U SİLAH KULLANIYOR
Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen ve çıkışta soruları yanıtlayan oyuncu, "Bu sene iyi gezdim ama kış çok çabuk geldi. Tabii ki ben tatile doydum ama çalışmayı özledim" dedi. Silahlara tepki gösteren Özberk, şöyle konuştu: Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor . Bu büyük tehlike."
BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
Ekranların güzel oyuncusu Aslı Turanlı, önceki gün yakışıklı oyuncu Burak Çelik ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Baş başa alışverişe çıkan sevgililer, daha sonra öğle yemeği yedi. Önümüzde ki günlerde kısa bir tatile çıkacak olan Çelik ve Turanlı, sonrasında projelerine ağırlık verecek.