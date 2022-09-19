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    Deniz Uğur, ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın kızını dövdüğünü iddia etti! Reha Muhtar sosyal medyada isyan etti

    Daha önce Reha Muhtar’a “Bana çocuklarımı göstermiyor” diye dava açan Deniz Uğur, bu kez ünlü gazetecinin kızını dövdüğünü iddia etti. Reha Muhtar ise eski aşkının para peşinde olduğunu iddia edip “Beni de mi eski eşin gibi öldüreceksin” çıkışı yaptı.

    Deniz köpürdü!

    Eski ana haber sunucusu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızları nedeniyle kanlı bıçaklı oldu! Güzel oyuncu, eski aşkının kızları Mina'ya şiddet uyguladığını iddia etti. Deniz Uğur iddiasında "Mina, babası Reha'nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

    ESKİ DEFTERLERİ AÇTI
    Reha Muhtar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi. Bununla da kalmayan gazeteci, Deniz Uğur'un yıllar önce silahlı saldırı sonucu vefat eden eşi İsmail Hakkı Sunat'ı hatırlatarak "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ifadesi kullandı.



    Reha Muhtar, Uğur'dan olan ikizleri Mina ve Poyraz'ın velayetini annelerine vermemekte ısrarcı olmuştu.

    Deniz Uğur, Muhtar'ın çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla da daha önce mahkemeye başvurmuştu.



    Deniz Uğur'un eski eşi tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat, 2004'te Gelibolu'da yazlığının bulunduğu sitede gürültü yüzünden tartıştığı yüksek lisans öğrencisi komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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