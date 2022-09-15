'Mış gibi' yaparak milyonları götürüyorlar! Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyanın pek de dürüst olmayan yüzü, yine kendisini gösterdi.
Magazin ve halkla ilişkiler kulislerinde dolaşan dedikoduya göre; üç ünlü fenomen, uyanıklarıyla dillere düştü.
Ekonomik fiyatlarıyla bilinen bir Fransız kozmetik firmasının yetkilileri, yüz kremini tanıtması için Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan'a teklif götürdü.
Fındık, iddiaya göre "Ben yüzüme, kendi kullandığım markadan başka krem sürmem" deyip yetkililere şu çözüm önerisinde bulundu: "Siz bana ürünü ulaştırın. Ben kutusunun içerisine kendi kremimi koyup sanki sizin kreminizi sürüyormuş gibi paylaşım yaparım."