'Mış gibi' yaparak milyonları götürüyorlar! Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü





Fındık, iddiaya göre "Ben yüzüme, kendi kullandığım markadan başka krem sürmem" deyip yetkililere şu çözüm önerisinde bulundu: "Siz bana ürünü ulaştırın. Ben kutusunun içerisine kendi kremimi koyup sanki sizin kreminizi sürüyormuş gibi paylaşım yaparım."