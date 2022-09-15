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    'Mış gibi' yaparak milyonları götürüyorlar! Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü

    Bir kozmetik firması fenomenlere, yüz kremleri için reklam iş birliği teklif etti. Ezgi Fındık iddiaya göre şu şartı koştu: “Yüzüme kendi kremimden başka ürün sürmem. Bana paketi yollayın, içerisine kremimi koyup sizin markanızmış gibi tanıtırım. Karşılığında da 25 bin TL alırım”

    Krem şarti!

    Sosyal medyanın pek de dürüst olmayan yüzü, yine kendisini gösterdi.



    Magazin ve halkla ilişkiler kulislerinde dolaşan dedikoduya göre; üç ünlü fenomen, uyanıklarıyla dillere düştü.



    Ekonomik fiyatlarıyla bilinen bir Fransız kozmetik firmasının yetkilileri, yüz kremini tanıtması için Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan'a teklif götürdü.



    Fındık, iddiaya göre "Ben yüzüme, kendi kullandığım markadan başka krem sürmem" deyip yetkililere şu çözüm önerisinde bulundu: "Siz bana ürünü ulaştırın. Ben kutusunun içerisine kendi kremimi koyup sanki sizin kreminizi sürüyormuş gibi paylaşım yaparım."


        'MIŞ GİBİ' YAPIYORLAR
        Araz ve Özaslan da firma yetkililerine benzer bir karşılık verdi.



        Rachel Araz, "Kremi sürmem ama paylaşmak için 100 bin TL isterim" dedi.



        Bu arada dedikodulara göre birçok fenomen, yüklü ücret karşılığında tanıttıkları kremlerden şampuanlara kadar birçok üründe 'mış gibi' yaparak servetlerine servet katıyor.
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            Haberler Saklambaç 'Mış gibi' yaparak milyonları götürüyorlar! Rachel Araz, Ezgi Fındık ve Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü
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