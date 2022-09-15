Lüks mağazadan farksız! Alışveriş tutkunu Burcu Esmersoy'ın ağızları açık bırakan dolabı...

Türkiye'nin en tarz kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, tam bir düzen hastası... Geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki evinden paylaşımlar yapan güzel sunucu, giyinme odasıyla ağızları açıkta bıraktı. Tüm rafları ve askıları renklerine göre organize ettiren Burcu Esmersoy'un dolabında da yüzlerce ürün vardı.
KAZANDIĞINI DOLABA YATIRIYOR
Sosyal medya, reklam iş birlikleri ve sunuculuk sayesinde magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan güzel sunucunun, aynı renk tişörtten ve jean'den onlarca parçayla dolu olan giyinme odası adeta bir mağazadan farksızdı.
VENEDİK RÜYASI
79. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katılan Gökçe Bahadır, festivalden sonra Venedik'i dolaştı. 'Aşıklar şehri' Venedik'te çektiği keyifli kareleri takipçileriyle paylaşan Bahadır, yüzü olduğu markanın Attach koleksiyonunda yer alan tasarımları tercih ederek de ayaklı reklam yaptı.
TAYLAND NEŞESİ
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk'ten kıskandıran kareler.... Eşi Kenan Özkan ve çocukları Alex ile Alice ile birlikte Tayland'da tatil yapan Öztürk, eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Leopar desenli bikinisi ve fit fiziğiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, fırsat buldukça ailesiyle dünyayı gezmek istediğini dile getirdi.