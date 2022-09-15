Lüks mağazadan farksız! Alışveriş tutkunu Burcu Esmersoy'ın ağızları açık bırakan dolabı...

Türkiye'nin en tarz kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, tam bir düzen hastası... Geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki evinden paylaşımlar yapan güzel sunucu, giyinme odasıyla ağızları açıkta bıraktı. Tüm rafları ve askıları renklerine göre organize ettiren Burcu Esmersoy'un dolabında da yüzlerce ürün vardı.







KAZANDIĞINI DOLABA YATIRIYOR

Sosyal medya, reklam iş birlikleri ve sunuculuk sayesinde magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan güzel sunucunun, aynı renk tişörtten ve jean'den onlarca parçayla dolu olan giyinme odası adeta bir mağazadan farksızdı.