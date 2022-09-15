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    Lüks mağazadan farksız! Alışveriş tutkunu Burcu Esmersoy'ın ağızları açık bırakan dolabı...

    Alışveriş tutkusuyla bilinen Burcu Esmersoy, önceki gün sosyal medyadan evini paylaştı. Güzel sunucunun yüzlerce ürünle dolu dolabı, adeta lüks bir mağazadan farksızdı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Eylül Saklambaç haberleri...

    Burcu Butik

    Türkiye'nin en tarz kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, tam bir düzen hastası... Geçtiğimiz günlerde Tarabya'daki evinden paylaşımlar yapan güzel sunucu, giyinme odasıyla ağızları açıkta bıraktı. Tüm rafları ve askıları renklerine göre organize ettiren Burcu Esmersoy'un dolabında da yüzlerce ürün vardı.



    KAZANDIĞINI DOLABA YATIRIYOR
    Sosyal medya, reklam iş birlikleri ve sunuculuk sayesinde magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan güzel sunucunun, aynı renk tişörtten ve jean'den onlarca parçayla dolu olan giyinme odası adeta bir mağazadan farksızdı.



    VENEDİK RÜYASI
    79. Venedik Uluslararası Film Festivali'ne katılan Gökçe Bahadır, festivalden sonra Venedik'i dolaştı. 'Aşıklar şehri' Venedik'te çektiği keyifli kareleri takipçileriyle paylaşan Bahadır, yüzü olduğu markanın Attach koleksiyonunda yer alan tasarımları tercih ederek de ayaklı reklam yaptı.



    TAYLAND NEŞESİ
    Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk'ten kıskandıran kareler.... Eşi Kenan Özkan ve çocukları Alex ile Alice ile birlikte Tayland'da tatil yapan Öztürk, eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Leopar desenli bikinisi ve fit fiziğiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, fırsat buldukça ailesiyle dünyayı gezmek istediğini dile getirdi.



        AİLE BOYU ALIŞVERİŞ
        Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, önceki gün oğulları Marsel ile Levent'teki bir AVM'de görüntülendi. Hollanda'ya gidip gelmeye devam edeceklerini söyleyen ünlü çift, kısa süreli bir alışveriş turunun ardından da evlerinin yolunu tuttu.



        BÜYÜK VEDA
        ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın ekran yolculuğu bu akşam son buluyor. Destan'ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga'nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız'ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru'yla verdiği mücadele damga vuracak.



        TARZ DEMETİ
        Son dönemde Oğuzhan Koç'la evliliği kadar kıyafetleriyle de çok konuşulan Demet Özdemir, önceki akşam yeni dizisinin tanıtım davetindeydi. Payetli elbisesi ve saç stiliyle göz dolduran güzel oyuncu, sempatik halleriyle de gönülleri fethetti. Bu arada Demet Özdemir, konu ilişkilere gelince "Kıskanç biri değilim" dedi.



            ZİYNET GECESİ
            Pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, 17 Eylül Cumartesi gecesi Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacak. Sali, Flemenko'dan türkülerimize, pop müzikten alaturkaya kadar farklı müzik tarzlarından oluşan özel repertuvarıyla misafirlerine hem romantik hem de eğlenceli bir gece yaşatacak.



            1 ADAM VE 25 ENSTÜRMAN
            Bugüne dek Anadolu Ateşi gibi birçok önemli projenin müziklerinde imzası olan müzik adamı Taner Demiralp, 35 yıllık profesyonel müzik birikimini kendisine ait tek kişilik bir müzikal gösteriyle sahneye taşıyor. Usta sanatçı, 100 dakika sürecek olan 'Kaçak Yolcu' isimli gösteride 25 farklı enstrümanı seslendirip izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacak. 9 Ekim'de İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde canlı performansla gösterime girecek Kaçak Yolcu'nun sonraki durakları Fethiye, Denizli, Aydın, Muğla, Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Çanakkale ve yine İstanbul.



            ANNESİNİN KOPYASI
            Ünlü popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli oldukları gözlenen aile, çocuk mağazalarını gezdi. Şarkıcı, kızı için "Gün geçtikçe büyüyor, beraber alışverişe geldik" derken minik Arya'nın annesiyle olan benzerliği de yine gözden kaçmadı. (Aydın HAMZA)



                EKRANA YEŞİL IŞIK
                Eski kaleci Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever Demirel, önceki gün kızı Yade ile Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Daha önce bir dizide rol alan Zeynep Sever Demirel, "Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir iş gelirse tabii ki düşünüyorum" yanıtı verdi. (Aydın HAMZA)



                YOĞUNLUK BAŞLIYOR
                20 Eylül'de ATV'de ekrana gelecek "Ben Bu Dünyaya Sığmazam"ın başrolündeki isimlerden Pelin Akil, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncu, "Dizinin yanı sıra bir de müzikalde rol almaya hazırlanıyorum" dedi.



                BOYUNA YETİŞTİ
                Güzel model Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile bir AVM'de görüntülendi. Şıkel'in 12 yaşındaki oğlunun, annesinin boyuna yetişmesi de dikkatlerden kaçmadı.



                    GÜZEL DÖNÜŞ
                    Ece Erken, önceki gün İstinye'deydi. Bu sezon yeni bir televizyon programı ile ekranlara dönen Erken, "Bir yıl sonra tekrar spora başladım. Antrenman sonrası alışverişe geldim" dedi.

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                    Zelenskiy yaralandı!
                    Haberler Saklambaç Lüks mağazadan farksız! Alışveriş tutkunu Burcu Esmersoy'ın ağızları açık bırakan dolabı...
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