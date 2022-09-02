Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen Chloe Loughnan'dan bomba söylem! | Saklambaç haberleri





KUSURLARINLA GÜZELSİN

Cansu Tosun, çocukluğunda yaşadığı bir olay sonucu kolunda oluşan yanık izinden, "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye bahsederek farkındalık yaratmak istedi. İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden hiçbir zaman utanmadığını söyleyen Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da bana güç katıyormuş gibi hissettim" dedi ve ekledi: "Ama insanlar genelde 'şurada iyi bir doktor denesene' diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki."