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    Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen Chloe Loughnan'dan bomba söylem! | Saklambaç haberleri

    Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen Chloe Loughnan, önceki akşam “Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum” açıklaması yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 2 Eylül tarihli Saklambaç haberleri...

    Serdar duymasın

    Ülkesi İrlanda'da yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tası tarağı toplayıp yeniden Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, önceki gün bir güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Geceye kendisi gibi İrlandalı aşkı Fergus Hennessy ile katılan 30 yaşındaki model ve sunucu, şöyle dedi: "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum." Chloe'nin bu sözleri ise eski eşi Serdar Ortaç ile yaşadığı bebek krizini akıllara getirdi. Güzel modelin 2019'da Ortaç'tan hamile kalıp ünlü popçudan gizlice bebeğini aldırdığı ve ikilinin bu nedenle boşandığı iddia edilmişti. İrlandalı güzel, aşkı Fergus Hennessy'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini ve özellikle kuru fasulye düşkünü olduğunu belirtti.



    OSCARLIK ÇAPKIN!
    Son yıllarda 25 yaşından büyük hiçbir güzelle aşk yaşamayan ve hatta sevgililerini 25 yaşına gelince terk ettiği konuşulan Leonardo DiCaprio, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Sevgilisi Camila Morrone'yi 25. yaş gününden birkaç ay sonra terk eden 47 yaşındaki aktörle ilgili iki farklı iddia ortaya atıldı. Bunlardan ilki, Oscarlı oyuncu St. Tropez'de 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile beraber görüldü. Bir diğer dedikoduya göreyse DiCaprio, gönlünü dünyaca ünlü top model Gigi Hadid'e kaptırdı. Seksi modelin yaşının 27 olması ise "Eger Leo, gerçekten Gigi ile beraberse, bu tarihi bir aşk olur" yorumları yaptırdı.



    YALNIZLIK SONA ERDİ
    Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Simge Tertemiz, önceki akşam düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye 2022 yarışmasının davetindeydi. Aşk hayatı sorulan ünlü model, "Yeni bir aşka yelken açtım. 3 aydır Ünal Saral ile birlikteyim ve çok mutluyum" diyerek ilişkisini ilk kez itiraf etti.



        PARTİ BAŞLASIN
        Ece Seçkin'in bir süredir merakla beklenen "Güzelim" adlı enerji dolu şarkısının izleyenleri dansa davet eden klibi yayınlandı. Klip yaza bambaşka bir soluk getirerek izleyenleri adeta dansa sürüklüyor. Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen klipteki dans koreografisi izleyenleri büyülüyor.



        KURT EFE KEYİFTE
        Bebeklerini Nisan'da kucaklarına alan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, halen Bodrum'da... Yaz başından beri Yalıkavak'ta bulunan evlerinde tatil yapan ünlü çift, önceki gün oğulları Kurt Efe'yi de yanlarına alarak deniz keyfi yaptı. Kısa sürede verdiği kilolarla eski formunu yakalayan Başak Dizer, zodyak botta denizin keyfini süren minik oğlunun ayaklarını sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.



        PAHALI İTİRAF
        Ünlü müzisyen Ersay Üner, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, tarzı hakkında "Ufaktan kendimi gizledim. Böyle rahat oluyor" dedi. Şarkılarıyla listeleri alt üst eden Ersay Üner, son dönemde bestecilerin yüksek ücretlere şarkı satması sorulunca da şöyle dedi: "Evet şarkılarım pahalı."



            ÇEKİN BEBELERİ PİSTTEN
            Seda Üren, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de görüntülendi. Yaklaşık iki ay önce yeni şarkısıyla müziğe uzun bir aradan sonra geri dönen ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Sahne ve şarkı konusunda ilmek ilmek ilerliyoruz. Yerimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Çekin bebeleri pistten, ben geliyorum."
            Doğan SAVAŞ



            BABASININ OĞLU
            Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün oğluyla Etiler'de görüntülendi. Oğluyla objektiflere böyle takılan ünlü oyuncunun Marsel ile görüntüsü "Baba benzerlik" yorumları yaptırdı Aydın HAMZA



            İNSAN İÇİNE ÇIKAMADIM
            Oyuncu Zeynep Alkan önceki gün Etiler'deydi. Bir süre önce sosyal medya hesabından sivilceleri nedeniyle evden dışarı çıkamadığını söyleyen Alkan, "Evet, bir ara insan içine çıkacak halde değildim ama tedaviyle o süreci atlattım" dedi. Doğan SAVAŞ



                'AFİŞ'İ OLAY OLDU
                Efsane isimlerin atv ekranında yeniden bir araya geleceği merakla beklenen "Aldatmak" dizisinden ikinci afiş yayınlandı. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı diziden ipuçları taşıyan bir afiş daha yayınlandı. Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakteri herkesi derinden etkileyecek.



                KUSURLARINLA GÜZELSİN
                Cansu Tosun, çocukluğunda yaşadığı bir olay sonucu kolunda oluşan yanık izinden, "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye bahsederek farkındalık yaratmak istedi. İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden hiçbir zaman utanmadığını söyleyen Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da bana güç katıyormuş gibi hissettim" dedi ve ekledi: "Ama insanlar genelde 'şurada iyi bir doktor denesene' diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki."



                ACI ÜSTÜNE ACI
                Best Model yarışmasında 'Best Smile' güzeli olarak seçilen Elmas Yılmaz, önceki gün görüntülendi. Katıldığı yarışmanın güvenilir olmadığını ortaya çıkararak skandalın perdesini aralayan Yılmaz, "Annemi defnettikten iki gün sonra ifadeye çağırdılar, acımın üstüne acı yaşattılar" dedi.



                    ŞANSLI ŞARKI
                    Ercan Ahi, yeni şarkısı "Lady Şans"ın stüdyo çalışmalarını tamamladı. Klip çekimi de yapılan parçayı dinleyenleriyle buluşturmak için gün saydığını söyleyen Ercan Ahi, "Rap benim bir sevdam, yaşam tarzım. Tüm ekibimizin emeğine sağlık" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen Chloe Loughnan'dan bomba söylem! | Saklambaç haberleri
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