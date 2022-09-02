Serdar Ortaç’la evliliğinde anne olmak istemeyen Chloe Loughnan'dan bomba söylem! | Saklambaç haberleri

Ülkesi İrlanda'da yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tası tarağı toplayıp yeniden Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan, önceki gün bir güzellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Geceye kendisi gibi İrlandalı aşkı Fergus Hennessy ile katılan 30 yaşındaki model ve sunucu, şöyle dedi: "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Şimdiki ilişkimde anne olmak istiyorum." Chloe'nin bu sözleri ise eski eşi Serdar Ortaç ile yaşadığı bebek krizini akıllara getirdi. Güzel modelin 2019'da Ortaç'tan hamile kalıp ünlü popçudan gizlice bebeğini aldırdığı ve ikilinin bu nedenle boşandığı iddia edilmişti. İrlandalı güzel, aşkı Fergus Hennessy'nin Türk yemeklerini çok sevdiğini ve özellikle kuru fasulye düşkünü olduğunu belirtti.
OSCARLIK ÇAPKIN!
Son yıllarda 25 yaşından büyük hiçbir güzelle aşk yaşamayan ve hatta sevgililerini 25 yaşına gelince terk ettiği konuşulan Leonardo DiCaprio, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Sevgilisi Camila Morrone'yi 25. yaş gününden birkaç ay sonra terk eden 47 yaşındaki aktörle ilgili iki farklı iddia ortaya atıldı. Bunlardan ilki, Oscarlı oyuncu St. Tropez'de 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile beraber görüldü. Bir diğer dedikoduya göreyse DiCaprio, gönlünü dünyaca ünlü top model Gigi Hadid'e kaptırdı. Seksi modelin yaşının 27 olması ise "Eger Leo, gerçekten Gigi ile beraberse, bu tarihi bir aşk olur" yorumları yaptırdı.
YALNIZLIK SONA ERDİ
Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Simge Tertemiz, önceki akşam düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye 2022 yarışmasının davetindeydi. Aşk hayatı sorulan ünlü model, "Yeni bir aşka yelken açtım. 3 aydır Ünal Saral ile birlikteyim ve çok mutluyum" diyerek ilişkisini ilk kez itiraf etti.