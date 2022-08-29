Kim Milyoner Olmak İster'de eşine sevgisini haykırdı! Türkiye'nin hafızasına kazındı





İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ

"Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusunu ise cevaplayamadı. Telefon joker hakkını kullanarak eşi Zekiye Çalış'ı aradı. 30 saniyede soruyu sorması gereken yarışmacı bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için harcadı! Bu anlar, hem izleyiciyi hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı! Soruya yanlış cevap veren Çalış, yarışmadan 30 bin lirayla ayrıldı. Ancak eşine yaptığı jestle, milyonların hafızasına kazındı.