Kim Milyoner Olmak İster'de eşine sevgisini haykırdı! Türkiye'nin hafızasına kazındı

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciyi ekrana bağladı. Önceki akşam yayınlanan bölüm herkese duygu dolu anlar yaşattı. Osman Çalış (50), yarışmaya Çorum'dan katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi SMF Makine Mühendisliği bölümünü bitirdiğini, uzun yıllar bilişim sektöründe çalıştığını, şimdilerde ise eşiyle birlikte çiftçilik ve arıcılık yaptığını anlattı. Yarışmadan kazanacağı parayla seyahat edeceğini ve arazisine sera kuracağını vurguladı.
İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ
"Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusunu ise cevaplayamadı. Telefon joker hakkını kullanarak eşi Zekiye Çalış'ı aradı. 30 saniyede soruyu sorması gereken yarışmacı bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için harcadı! Bu anlar, hem izleyiciyi hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı! Soruya yanlış cevap veren Çalış, yarışmadan 30 bin lirayla ayrıldı. Ancak eşine yaptığı jestle, milyonların hafızasına kazındı.
Sevdiğim beyden beklentim.
Gerçekten kral hareket.
Diğer erkekler utanmalı.
Eşine unutulmayacak bir anı bıraktı. Harika!
Gördüğüm en havalı jestlerden birisi.
Osman abi yaktın bizi!
Hanımcılık seviyem...