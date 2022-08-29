Bergüzar Korel hayranlarıyla el ele verdi! Toplandığı bağışı iyiliğe dönüştürdü





KAMBER MERVE

Sosyetik Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, düğün bağımlısı oldu. Bu yaz yurt içi ve yurt dışında birçok düğüne katılan oyuncu, önceki akşam da bir düğüne gidince Oflaz'a "Bir kambersiz bir de Merve'siz düğün olmaz" esprileri yağdı.