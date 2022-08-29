Bergüzar Korel hayranlarıyla el ele verdi! Toplandığı bağışı iyiliğe dönüştürdü

Önceki gün 40 yaşına giren Bergüzar Korel için dünyanın dört bir yanındaki hayranları el ele verdi. Bir araya gelerek yüklü bir bağış toplayan güzel oyuncunun fanları, bu parayı iyiliğe dönüştürdü.
ORTANCA SÜRPRİZİ
Bergüzar Korel'in Türkiye, Rusya ve Latin Amerika ülkeleri gibi birçok yerdeki hayranları, güzel oyuncunun ilkokul eğitimi gördüğü Nişantaşı'nda bulunan ve şimdiki adı Nilüfer Hatun Ortaokulu olan okula müzik sınıfı yaptırdı. Sınıfı da Korel'in en sevdiği çiçekler olan ortancalarla süsleyen fanlar, Bergüzar Korel'e büyük mutluluk yaşattı.
ÜÇTE ÜÇ YAPTILAR
Türk pop müziğin efsane müzik grubu İzel-Çelik- Ercan, önceki akşam yine Kuruçeşme Açıkhava'daydı. Üç gün üst üste sahne alan fenomen grup, misafirlerine nostalji dolu bir gece yaşattı. 31 yıl sonra sahnelere dönen İzel-Çelik-Ercan'ı 3 günde 9 bin kişi izledi.