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    Bergüzar Korel hayranlarıyla el ele verdi! Toplandığı bağışı iyiliğe dönüştürdü

    Bergüzar Korel hayranlarıyla el ele verdi! Toplandığı bağışı iyiliğe dönüştürürerek müzik sınıfı yaptırdı.Sınıf, birçok müzik aletinin yanı sıra Korel’in en sevdiği çiçekler olan ortancalarla süslendi. Sınıfa, güzel oyuncunun ismi verildi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Anlamlı hediye

    Önceki gün 40 yaşına giren Bergüzar Korel için dünyanın dört bir yanındaki hayranları el ele verdi. Bir araya gelerek yüklü bir bağış toplayan güzel oyuncunun fanları, bu parayı iyiliğe dönüştürdü.



    ORTANCA SÜRPRİZİ
    Bergüzar Korel'in Türkiye, Rusya ve Latin Amerika ülkeleri gibi birçok yerdeki hayranları, güzel oyuncunun ilkokul eğitimi gördüğü Nişantaşı'nda bulunan ve şimdiki adı Nilüfer Hatun Ortaokulu olan okula müzik sınıfı yaptırdı. Sınıfı da Korel'in en sevdiği çiçekler olan ortancalarla süsleyen fanlar, Bergüzar Korel'e büyük mutluluk yaşattı.



    ÜÇTE ÜÇ YAPTILAR
    Türk pop müziğin efsane müzik grubu İzel-Çelik- Ercan, önceki akşam yine Kuruçeşme Açıkhava'daydı. Üç gün üst üste sahne alan fenomen grup, misafirlerine nostalji dolu bir gece yaşattı. 31 yıl sonra sahnelere dönen İzel-Çelik-Ercan'ı 3 günde 9 bin kişi izledi.



        ŞİŞİRME BAŞARI
        Öykü Gürman, önceki gün Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, muhabirlerin "Bazı isimler YouTube'da dünyaca ünlü isimleri geride bırakıyor. Tıklanmaların gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Samimi olmak gerekirse ben de şaşırıyorum. Biraz şişirme olabilir. Ben 14-15 yıldır organik olarak ilerledim. Bazılarının gerçek dışı olduğuna inanıyorum."



        MEMLEKET COŞKUSU
        Atiye, önceki akşam memleketi Hatay'da sahne aldı. Güzel şarkıcı, dansçıları ve müzisyenlerle birlikte konserini görsel bir şölene çevirdi. "Memleketimde olmaktan çok mutluyum. Pandemiden sonra ilk defa geldim. Bu gece bol bol dans edip şarkı söyleyeceğiz" diyen Atiye, izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.



        NÜFUSU İKİYE KATLADI
        Başarılı sanatçı Buray, önceki gün 14. Vize Kültür Sanat Festivali'nin açılış konserinde sahne aldı. Adeta müzikal bir şölene imza atan başarılı sanatçı, finalde ise Vizelilerle birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı seslendirdi. Merkez nüfusu 14.900 olan ilçede düzenlenen konseri, yaklaşık 35 bin kişi izledi.



            BABASINI GEÇTİ
            Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Çilingiroğlu'yla birlikte Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Çilingiroğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakırken; 16 yaşındaki Kaya'nın babasının boyunu geçtiği gözlerden kaçmadı. Aydın HAMZA



            ECE ENGELİ!
            Ece Seçkin, önceki gün Çeşme'deki bir beach'te konser verdi. Plaj etkinliği olduğu için dinleyicilerin bikini, mayo ve şortlarla izlediği konsere genç popçu yırtmaçlı bir elbiseyle çıkmayı tercih etti. 10 gündür İbiza'da tatilde olan Ece Seçkin, İspanya'dayken orkestra arkadaşlarını engellediğini söyleyerek de güldürdü. Ercan AKGÜN



            KAMBER MERVE
            Sosyetik Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, düğün bağımlısı oldu. Bu yaz yurt içi ve yurt dışında birçok düğüne katılan oyuncu, önceki akşam da bir düğüne gidince Oflaz'a "Bir kambersiz bir de Merve'siz düğün olmaz" esprileri yağdı.



                AYAKLI REKLAM
                Kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncunun dünyaca ünlü markalardan oluşan kombini "Ayaklı reklam" yorumu yaptırdı.



                ÇİFTE KUMRULAR
                İvana Sert ile Sezer Demirci'nin aşkı, tazeliğini koruyor. Önceki gün eşinin sahibi olduğu Urla'daki mekana giden sosyetik ikoncan, Demirci ile romantik paylaşımlara imza attı.



                GELİNİN GÖZÜNDEN
                Bodrum'da tatilde olan Ebru Şallı, önceki gün oğlu Beren ve onun kız arkadaşıyla plaj keyfi yaptı. Müstakbel gelinine böyle poz veren 45 yaşındaki eski manken, görüntüsüyle de bir kez daha genç kızlara meydan okur gibiydi.



                    SEVİMLİ ORTAK
                    Eşi Hakan Sabancı ile son tatil durağı Fransa olan Nazlı Sabancı'dan esprili paylaşım... Güzel sosyetik, önceki akşam Cannes'daki lüks bir mekanda Muffin adını verdiği sevimli dostuyla masaya oturup pizza keyfi yapınca ortaya bu renkli kare çıktı.

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                    İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali
                    Haberler Saklambaç Bergüzar Korel hayranlarıyla el ele verdi! Toplandığı bağışı iyiliğe dönüştürdü
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