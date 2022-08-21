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    Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam Ayasofya'ya hayran kaldı

    Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam, Ayasofya’ya hayran kaldı. Tarih tutkunu olan güzel model, birçok reklam teklifi aldı.

    Tarihi ziyaret

    Fenerbahçeli yıldız Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.



    İstanbul'un tarihi yerlerini gezen ve yaptığı her paylaşımda ülkemize övgü dolu sözler sarf eden Gabriela, önceki gün de Ayasofya'yı ziyaret ederek başına da baş örtüsü bağladı.



    Yaptığı paylaşımlarla markalarında dikkatini çeken Gabriela'ya birçok ünlü markadan reklam teklifi gelmeye başladı.



        REKLAM YILDIZI
        Marsilya'da yaşarken birçok reklamda rol alan ve bu tekliflere sıcak bakan Gabriela Merjam, yakın zamanda hatırı sayılı bir servetin sahibi olacak. Sevgilisi Peres de Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 500 bin euro kazanıyor.

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