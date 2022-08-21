Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam Ayasofya'ya hayran kaldı





REKLAM YILDIZI

Marsilya'da yaşarken birçok reklamda rol alan ve bu tekliflere sıcak bakan Gabriela Merjam, yakın zamanda hatırı sayılı bir servetin sahibi olacak. Sevgilisi Peres de Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 500 bin euro kazanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN