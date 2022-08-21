Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres’in sevgilisi Gabriela Merjam Ayasofya'ya hayran kaldı

Fenerbahçeli yıldız Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Yaptığı paylaşımlarla markalarında dikkatini çeken Gabriela'ya birçok ünlü markadan reklam teklifi gelmeye başladı.
Fenerbahçeli yıldız Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Yaptığı paylaşımlarla markalarında dikkatini çeken Gabriela'ya birçok ünlü markadan reklam teklifi gelmeye başladı.
REKLAM YILDIZI
Marsilya'da yaşarken birçok reklamda rol alan ve bu tekliflere sıcak bakan Gabriela Merjam, yakın zamanda hatırı sayılı bir servetin sahibi olacak. Sevgilisi Peres de Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 500 bin euro kazanıyor.