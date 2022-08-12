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    Para parayı çeker!

    Türkiye’nin en zengin ailelerine gelin giden Yasemin Özilhan ile Nazlı Sabancı, sosyal medyadan yeni iş birliklerine imza attı. Özilhan, bir teknoloji firmasından 750 bin TL; Sabancı ise bir moda devinden 150 bin TL alacak...

    Para parayı çeker!

    Atalarımızın söylediği "Para, parayı çeker" sözü bir kez daha doğru çıktı. İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, son yıllardaki dijital ortama ayak uydurup sosyal medya fenomeni oldu. Instagram'dan yaptığı iş birlikleri sayesinde mini servet kazanan sosyetik güzel, bir teknoloji firmasıyla yaptığı bir yıllık sosyal medya iş birliğini yeniledi.

    1.5 milyon takipçisi olan ve hem cinslerinin merakla takip ettiği Yasemin Özilhan, karşılığında da konuşulanlara göre 750 bin TL aldı. Hacı Sabancı aşkı ve ardından sosyetik iş insanıyla görkemli düğünü sayesinde popülerliği artan Nazlı Sabancı da sosyal medya fenomeni olup çıktı. 308 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabında profesyonel iş birliklerine imza atan sosyetik güzel, bir moda deviyle iş birliğin başladı. Nazlı Sabancı, dijital iş birliği için de 150 bin TL aldı.

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