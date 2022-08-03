ATV’nin yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın Firuze’si Pelin Akil'den çok samimi açıklamalar





Anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişikliklerden de bahseden güzel oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Eskiden aklım bomboşmuş diyorum, şu ansa tamamen onlarda. Özellikle çalışan anne olmak bence çok daha meşakkatli. Yediler mi? İçtiler mi? Keyifleri yerinde mi? Bana ihtiyaçları var mı? İkiz annesi olunca tüm bunlar çarpı iki oluyor. Bir de özlem var tabii, hem de öyle böyle özlem değil; ama sağlıkları yerinde olsun, ben uykularında da öperim onları. Onlara olan sevgimi gördükçe annemin benim için aynı şeyleri hissetmiş olduğunu da anladım, anneme olan duygularım bile olgunlaştı. Yani şunu söyleyebilirim; anneyken ben, ben değilim."

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