Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ATV’nin yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın Firuze’si Pelin Akil'den çok samimi açıklamalar

    ATV’nin yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın Firuze’si Pelin Akil, anne olduktan sonra bambaşka biri olduğunu anlattı.Başarılı oyuncu, şunları söyledi: "Mesleğime duyduğum sevgiden dolayı empati duygumun iyi olduğunu düşünürdüm ama şimdi asıl çocuktan sonra çok daha başka bir boyut kazandı."

    Anneyken ben değilim

    Çekimleri halen devam eden ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"da sınırları olmayan bir doktoru canlandıran başarılı oyuncu Pelin Akil; ailesinden sosyal medyaya, yeni projesinden hayat vermek istediği karakterlere kadar merak edilenleri anlattı.



    MAG dergisine samimi açıklamalar yapıp çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, hayatını çocuklardan önce ve sonra diye ikiye ayırdığını anlattı.



    Başarılı oyuncu, şunları söyledi: "Mesleğime duyduğum sevgiden dolayı empati duygumun iyi olduğunu düşünürdüm ama şimdi asıl çocuktan sonra çok daha başka bir boyut kazandı."



        Anne olduktan sonra hayatında yaşanan değişikliklerden de bahseden güzel oyuncu, duygularını şöyle ifade etti: "Eskiden aklım bomboşmuş diyorum, şu ansa tamamen onlarda. Özellikle çalışan anne olmak bence çok daha meşakkatli. Yediler mi? İçtiler mi? Keyifleri yerinde mi? Bana ihtiyaçları var mı? İkiz annesi olunca tüm bunlar çarpı iki oluyor. Bir de özlem var tabii, hem de öyle böyle özlem değil; ama sağlıkları yerinde olsun, ben uykularında da öperim onları. Onlara olan sevgimi gördükçe annemin benim için aynı şeyleri hissetmiş olduğunu da anladım, anneme olan duygularım bile olgunlaştı. Yani şunu söyleyebilirim; anneyken ben, ben değilim."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Promosyon yarışı büyüdü
        Haberler Saklambaç ATV’nin yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın Firuze’si Pelin Akil'den çok samimi açıklamalar
            SON DAKİKA