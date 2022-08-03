ATV’nin yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın Firuze’si Pelin Akil'den çok samimi açıklamalar

Çekimleri halen devam eden ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"da sınırları olmayan bir doktoru canlandıran başarılı oyuncu Pelin Akil; ailesinden sosyal medyaya, yeni projesinden hayat vermek istediği karakterlere kadar merak edilenleri anlattı.
MAG dergisine samimi açıklamalar yapıp çarpıcı pozlar veren güzel oyuncu, hayatını çocuklardan önce ve sonra diye ikiye ayırdığını anlattı.
Başarılı oyuncu, şunları söyledi: "Mesleğime duyduğum sevgiden dolayı empati duygumun iyi olduğunu düşünürdüm ama şimdi asıl çocuktan sonra çok daha başka bir boyut kazandı."