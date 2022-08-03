Ankara’daki bir AVM’de dört yıldır cam kafeste tutulan Serval Kedisi için ünlüler seferber oldu

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Lüks hayatı ve dünyaca ünlü markalardan oluşan kombinleriyle sosyal medyada ilgiyle takip edilen Ezgi Fındık, isyanda. Dün Maslak'taki bir mekandan eve salata sipariş eden güzel fenomen, paketi açınca neye uğradığını şaşırdı. Salatanın içerisinde kocaman bir ip vardı. Tabağını Instagram'dan paylaşan Ezgi Fındık, "Koca ip, boğazımda kalıyordu" dedi ve şöyle serzenişte bulundu: "Dışarıda yemek yemek ya da söylemek ne tehlikeli bir hal aldı. Mutfaklar hiç kontrol edilmiyor mu? Geçen de bir arkadaşım tavuktan zehirlendi."