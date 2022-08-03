Ankara’daki bir AVM’de dört yıldır cam kafeste tutulan Serval Kedisi için ünlüler seferber oldu

Sosyal medyaya Ankara'da yaşanan bir olay damga vurdu. Bir AVM'nin içerisinde anavatanı Afrika olan Serval kedisi ve çok sayıda hayvanın cam kafeste sergilendiği haberi, büyük tepki çekti. Hemen hayvanların özgürlüklerine kavuşması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ünlü isimler de destek verdi. Aralarında Eda Ece'nin olduğu isimler, olaya sert tepki gösterdi.
BAŞKA BİKİNİM VAR
Oyuncu Nesrin Cevadzade de tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Marmaris'in en lüks otellerinden birinde tatil yapan oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına, "Aslında başka bikinim var" diye not düştü.
BURCU YİNE HEM ŞIK HEM DE MÜTEVAZI
Burcu Esmersoy, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kendisi gibi sunucu olan Esen Hünal ile hasret gideren Esmersoy, neşeli halleri ile dikkat çekti. Şık tarzı ve doğal hali ile tüm bakışları üzerine toplayan Esmersoy, yakın dostu ile yemek öncesi poz verdi.