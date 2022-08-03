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    Ankara’daki bir AVM’de dört yıldır cam kafeste tutulan Serval Kedisi için ünlüler seferber oldu

    Ankara’daki bir AVM’de dört yıldır cam kafeste tutulan Serval Kedisi’nin özgür kalması için ünlüler seferber oldu. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Pisi pisine hapiste

    Sosyal medyaya Ankara'da yaşanan bir olay damga vurdu. Bir AVM'nin içerisinde anavatanı Afrika olan Serval kedisi ve çok sayıda hayvanın cam kafeste sergilendiği haberi, büyük tepki çekti. Hemen hayvanların özgürlüklerine kavuşması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ünlü isimler de destek verdi. Aralarında Eda Ece'nin olduğu isimler, olaya sert tepki gösterdi.



    BAŞKA BİKİNİM VAR
    Oyuncu Nesrin Cevadzade de tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Marmaris'in en lüks otellerinden birinde tatil yapan oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına, "Aslında başka bikinim var" diye not düştü.



    BURCU YİNE HEM ŞIK HEM DE MÜTEVAZI
    Burcu Esmersoy, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Kendisi gibi sunucu olan Esen Hünal ile hasret gideren Esmersoy, neşeli halleri ile dikkat çekti. Şık tarzı ve doğal hali ile tüm bakışları üzerine toplayan Esmersoy, yakın dostu ile yemek öncesi poz verdi.



        DOĞAL GÜZEL
        Oyuncu Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın aklı Seyşeller'de kaldı. Güzel oyuncunun önceki günlerde gittiği Seyşeller'den paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağarken, Şahin'e, "Doğal güzellik" yorumları da yapıldı.



        SAYGI SAHNESİ
        Cenk Eren, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Başarılı sanatçı, "Bana her seferinde bambaşka heyecanlar yaşatıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diyerek hayranlarının önünde eğildi.


        41'LİK LOLİTA CANSU
        Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Cansu Dere, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 41 yaşındaki Dere'nin bu karesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi ünlü oyuncuyu fit, kimi de çok zayıf buldu.



        BİTMEYEN TATİL
        Eski manken Ebru ŞAllı'nın Amerika tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Beverly Hills'teki evinin havuzundan fotoğraf paylaşan Şallı'nın Türkiye'ye ne zaman döneceği ise merak konusu oldu.



            AŞK ÇEŞMESİ
            Yaklaşık 2 yıldır ilişkilerini sürdüren oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, geçen sene olduğu gibi bu yaz da tatilin bir kısmını Çeşme'de geçiriyor. El ele denize girip yüzen çift, sudan çıkarken de öpüşerek herkesin içinde romantik bir tablo oluşturdu.



            ANNESİNİ SOLLADI
            İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay, Çeşme'de arkadaşıyla beraber deniz keyfi yaptı. 16 yaşında olan ve güzelliğiyle şimdiden dikkat çekmeye başlayan İrem, uzun boyu ve düzgün fiziğiyle annesini geride bıraktı. (ERCAN AKGÜN)



            TATSIZ PAYLAŞIM
            Lüks hayatı ve dünyaca ünlü markalardan oluşan kombinleriyle sosyal medyada ilgiyle takip edilen Ezgi Fındık, isyanda. Dün Maslak'taki bir mekandan eve salata sipariş eden güzel fenomen, paketi açınca neye uğradığını şaşırdı. Salatanın içerisinde kocaman bir ip vardı. Tabağını Instagram'dan paylaşan Ezgi Fındık, "Koca ip, boğazımda kalıyordu" dedi ve şöyle serzenişte bulundu: "Dışarıda yemek yemek ya da söylemek ne tehlikeli bir hal aldı. Mutfaklar hiç kontrol edilmiyor mu? Geçen de bir arkadaşım tavuktan zehirlendi."



                KEYİFLER YERİNDE
                Covid-19 olduğu basına yansıyan Fahriye Evcen'le alakalı son durum ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yapılan testler sonucunda Fahriye Evcen pozitif çıkarken, Burak Özçivit ve Karan negatif çıktı. Karantinanın beşinci gününde olan, herhangi bir semptom göstermeyen Fahriye Evcen, evde ayrı bir odada kendini izole ederken Burak Özçivit'in eşi ve oğlu ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.



                HASRET GİDERDİ
                Bir süredir eğitimi için Londra'da bulunan güzel şarkıcı Ezo Genç, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. İstanbul'a kısa süreli gelen güzel şarkıcı bir süre daha Londra'da kalacağını söyledi. Genç şarkıcı; "Eğitimin için birkaç yıl daha Londra'da kalma durumum var" dedi.



                KEREMCEM 'GÜL MASALI'NDA
                ATV ekranlarında her pazar seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisine yakışıklı oyuncu Keremcem dahil oldu. Çekimleri Isparta'da devam eden dizide Keremcem "Fuat" karakterini canlandıracak. Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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                Promosyon yarışı büyüdü
                Haberler Saklambaç Ankara’daki bir AVM’de dört yıldır cam kafeste tutulan Serval Kedisi için ünlüler seferber oldu
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