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    Cansu Dere'den özgüven dersi! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı

    Yeni projesi öncesinde kendisini tatile adayan Cansu Dere'den yeni paylaşım geldi. İşte haberin devamı ve 1 Ağustos 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Cansu Dere’den özgüven dersi! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı

    Her zamanki gibi sıfır makyaj ve filtresiz paylaşım yaparak doğal güzelliğini gözler önüne seren oyuncuya, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından beğeni yağdı. Cansu Dere, birçok meslektaşına özgüven dersi verdi.

    ANASININ OĞLU
    Yaşam koçu Şeyda Coşkun, şimdilerde Yunanistan'ın gözde adalarından Simi'de... Dün oğluyla kanoya bindiği sırada çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Coşkun, hem fit vücudu hem de oğluyla bir örnek tarzıyla ilgi odağı oldu. Coşkun, bikinisiyle oğlunun mayosuyla uyum sergiledi.

    ERGEN COŞKUSU
    Gülben Ergen, arka arkaya verdiği konserler serisinde önceki akşam Niğde'nin Bor ilçesindeki hayranlarıyla buluştu. Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle sahne 'ye çıkan Ergen 'in şarkılarına 20 binden fazla kişi eşlik etti. Ergen, güzelliğiyle yine mest etti.

        MEMLEKET KONSERİ
        Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Fatsa Belediyesi 10. Çınar Festivali kapsamında, memleketi Fatsa'da konser verdi. Festival alanını dolduran 10 bin hemşerisinin sevgi sloganlarıyla sahneye çıkan Soner Arıca, gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla izleyenleri duygudan duyguya taşıdı. Sanatçıya "Yüreğime Ektim Seni" isimli sevilen şarkısında Fatsa Belediye Spor Korosu eşlik etti.

        BODRUM AŞKI
        Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer Ceceli, dün Bodrum'dan bu kareyi paylaştı. "Başarılı müzisyenin Bodrum Bodrum" diyerek paylaştığı karede Selin Hanım'ın her zamanki güzelliği ve şık tarzı dikkat çekti. Ünlü çifte beğeni yağdı.

        NAZARA GELDİ
        Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Çeşme'den Bodruma gelirken yolda aracı bozulan Bilimlier, konsere yarım saat geç çıktı. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveninden özür dileyerek programına başlayan şarkıcı, "Nazara geldik sanırım bu piyasada bizi çekemeyenler var" dedi. Deha Bilimlier, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

            KİTAP KURDU
            Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde görüntülendi. Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı sunucu, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu. Yaklaşık iki saat boyunca kitap okuyan Yıldız, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı. Ünlü sunucu, uzun süre şezlongda kitap okuyup iyice bronzlaşmaya çalıştı.

            İBRET OLSUN!
            İki çocuk annesi 43 yaşındaki model Çağla Şıkel, önceki gün sosyal medyayı salladı. Çeşme tatilinden paylaştığı bu kareyle kaslı vücudu ve kusursuz fiziğini gözler önüne seren ünlü model için "Buzdolabına asıp form tutmak için ibretlik bir fotoğraf" esprileri yapıldı. 43 yaşındaki model, sosyal medyaya damga vurdu.

            AYAKLI REKLAM
            Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Burcu Esmersoy, önceki gün bir markayla iş birliği yaptığı koleksiyondan bu parçayı giydi. Her zamanki gibi güzelliğini gözler önüne seren 45 yaşındaki sunucu, kendi reklamını da yine kendisi yapmış oldu.

                47'LİK GENÇ KIZ
                Sevgilisi İbrahim Kutluay ile Çeşme'de tatilde olan Edwina Sponza, bu kez bir kadın arkadaşıyla objektiflere takıldı. Üç çocuk annesi olmasına rağmen gençlere taş çıkaran 47 yaşındaki sosyetik, adeta bir manken edasıyla denizde boy gösterdi.

                Sponza, denizde uzun uzun yüzüp formunu nasıl koruduğunu da gösterdi.

                ZORUNLU ARA
                Hamile haliyle yaz sezonu boyunca başarılı programlara imza atan Merve Özbey, Alaçatı'daki son konserini hafta sonu gerçekleştirdi. 1 yaşındaki kızı Elif Özüm'den sonra erkek çocuk bekleyen ve doğum tarihi yaklaştığı için konserlerine ara vereceğini açıklayan Özbey, "Yollarda gidip gelirken zorlandığım için bugün Çeşme'deki konserlerimi bitirmek zorunda kaldım" dedi.



                    SÜRPRİZ KIVILCIMI
                    Yaklaşık bir ay önce yeni single çalışması ''Ben Vazgeçmezsem'''i müzikseverlerin beğenisine sunan Kıvılcım Ural, önceki gün İstanbul'daki bir festivalde sahne aldı. Şaşırtıcı bir performansa imza atan Ural, bir ara müziğin ritmine kendisini kaptırarak saçlarıyla koreografik görüntüler sergiledi.



                    GÜZEL SES
                    OYNADIĞI film projeleri ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Tuğba Melis Türk, Aşka Dair filmindeki performansıyla büyüledi. Türk; filmde söylediği "Denizde karartı var" şarkısıyla büyük beğeni toplayarak, seyirciyi mest etti.



                    'FİLME GEL' HEYECANI
                    Yapımcılığını Okan Karacan'ın, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı "Filme Gel" adlı yeni sinema filmi için geçtiğimiz gün Çanakkale'de basın toplantısı düzenlendi. Zayıflığıyla dikkat çeken Petekkaya, sırrının spor ve dengeli beslenme olduğunu söyledi.
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                    Haberler Saklambaç Cansu Dere'den özgüven dersi! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı
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