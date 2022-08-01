Cansu Dere’den özgüven dersi! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı

AYAKLI REKLAM

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden Burcu Esmersoy, önceki gün bir markayla iş birliği yaptığı koleksiyondan bu parçayı giydi. Her zamanki gibi güzelliğini gözler önüne seren 45 yaşındaki sunucu, kendi reklamını da yine kendisi yapmış oldu.