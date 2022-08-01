Cansu Dere’den özgüven dersi! Zebra desenli mayosuyla sosyal medyayı salladı

Her zamanki gibi sıfır makyaj ve filtresiz paylaşım yaparak doğal güzelliğini gözler önüne seren oyuncuya, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından beğeni yağdı. Cansu Dere, birçok meslektaşına özgüven dersi verdi.
ANASININ OĞLU
Yaşam koçu Şeyda Coşkun, şimdilerde Yunanistan'ın gözde adalarından Simi'de... Dün oğluyla kanoya bindiği sırada çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Coşkun, hem fit vücudu hem de oğluyla bir örnek tarzıyla ilgi odağı oldu. Coşkun, bikinisiyle oğlunun mayosuyla uyum sergiledi.
ERGEN COŞKUSU
Gülben Ergen, arka arkaya verdiği konserler serisinde önceki akşam Niğde'nin Bor ilçesindeki hayranlarıyla buluştu. Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle sahne 'ye çıkan Ergen 'in şarkılarına 20 binden fazla kişi eşlik etti. Ergen, güzelliğiyle yine mest etti.