Yaralandı! “Sahneye cep telefonu fırlatma” akımının son kurbanı Ece Seçkin oldu





Ünlü popçu, kendisine gelen telefon yüzünden işte bu hale geldi.





ŞİKAYETÇİ OLMADI

Jandarma olaya müdahil olup tutanak tutarken ünlü şarkıcı, kimseden şikayetçi olmadı. Ancak Seçkin, sosyal medyadan Tiktok için başlayan bu korkutucu akıma isyan etti. Ece Seçkin, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama Tiktok uğruna gerçekten berbat bir akım başlamış. Binlerce insanı ve bizleri Tiktok aşkı için bu duruma sokup sağ kulağımı delen arkadaşa sormak istiyorum; değer mi!"