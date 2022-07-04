Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşkı kameralara yansıdı

Ünlü manken Şevval Şahin aşk hayatında sonunda kararını verdi. Bir süredir adı Burak Ateş ve Murat Kazancıoğlu ile anılan ünlü model, önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'teydi.

Gün boyu denize giren ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu, kimseye aldırış etmeden kalabalığın içinde samimi görüntüler sergiledi.

BODRUM'DAN MİLANO'YA

Şahin, yeni sevilisini yemek yerken bile elleriyle besledi. Bu arada önceki gün Bodrum'da romantik anlar yaşayan ikili, dün ise Milano'ya uçtu.

Evren ABDULLAHOĞLU