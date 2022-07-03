Yıllardır reytinglerin zirvesinde olan ATV, Haziran ayında da unvanını korudu

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan ATV'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları ATV Ana Haber Bülteni, ATV Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, ATV'de Hafta Sonu ile zirvede yer aldı.