Yıllardır reytinglerin zirvesinde olan ATV, Haziran ayında da unvanını korudu





En çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, ATV ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, idealist ve dürüst bir Hakim'le ATV, her aya ve her yıla damga vurmaya kararlı.

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