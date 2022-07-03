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    Yıllardır reytinglerin zirvesinde olan ATV, Haziran ayında da unvanını korudu

    Kuruluş Osman, Yalnız Kurt, Destan, Kim Milyoner Olmak İster gibi eşsiz yapımlarıyla ATV Haziran ayına da damga vurdu. ATV, geçtiğimiz ayı reytinglerde zirvede kapadı...

    ATV klasiği

    ATV, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor.



    Kantar Medya'dan alınan verilere göre ATV 2022 yılına da birincilikle devam ediyor.



    Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan ATV, Haziran ayında Tüm GünTüm Kişiler kategorisinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.



        "DİZİ ATV'DE İZLENİR!"
        Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan ATV'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları ATV Ana Haber Bülteni, ATV Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, ATV'de Hafta Sonu ile zirvede yer aldı.



        İDEALİST VE DÜRÜST
        Bitmedi...



        En çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, ATV ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, idealist ve dürüst bir Hakim'le ATV, her aya ve her yıla damga vurmaya kararlı.

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