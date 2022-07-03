Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutluluğuna 5 kıta 81 ülkeden mesaj yağdı





BENİ KESİP YAKABİLİRLER

15 yıl aradan sonra "Özcan Deniz" sevenleriyle Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konserle buluştu. Oğlu Kuzey'i sahneye çıkartan şarkıcı, "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum" dedi. Deniz'i izleyenler arasında sevgilisi Samar Dadgar da vardı. Özcan deniz, eski eşi Feyza Aktan ile ilgili soruları hakkında şok açıklamalar yaptı: Arkadaşlar ben suçlamaların hepsinden beraat ettim. Artık daha hassas ve daha dengeli davranmam gerekiyor. Çocuğum var, annesi var, anlatamayacağım durumların içine düşmem riski var. Boğulabilirim, yakılabilirim, yok edilebilirim. O nedenle kendimi biyaz perdeye adayacağım."