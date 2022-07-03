Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutluluğuna 5 kıta 81 ülkeden mesaj yağdı

Yaklaşık İki yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, önceki gün hayatlarını birleştirdi. Çift, Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturdu. atv'nin sevilen dizisi "Destan"ın yıldızı ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcunun düğünü, tüm dünyada yankı buldu. Ebru Şahin ile Cedi'nin hayranları, 5 kıtadan çifte farklı dillerde tebrik mesajları yolladı. Bu arada güzel oyuncu, mini gelinliği ve kovboy şapkasıyla son derece tarzdı. Şimdi ise gözler ikilinin ayın 7'sinde Çeşme'deki düğünlerine çevrildi. Törene Cedi Osman'ın ABD'den birçok takım arkadaşının da geleceği öğrenildi.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Bensu Soral, yeni bikinisiyle Bodrum'u yaktı geçti. Güzel oyuncu paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bensu Soral, İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi de aştı. Soral, evliliğini kurtardıktan sonra şimdi yeni projelere odaklanmak için iyi bir tatil planı yaptı. Çiftin 3 hafta daha Bodrum'da tatil yapacağı belirtildi.rçok takım arkadaşının da geleceği öğrenildi.
KIRMIZI TATİL
Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Biricik'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.