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    Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutluluğuna 5 kıta 81 ülkeden mesaj yağdı

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. 5 kıtadaki çiftin hayranları, kendi dillerinde tebrik mesajları yağdırdı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Bir dünya tebrik

    Yaklaşık İki yıldır aşk yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, önceki gün hayatlarını birleştirdi. Çift, Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturdu. atv'nin sevilen dizisi "Destan"ın yıldızı ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcunun düğünü, tüm dünyada yankı buldu. Ebru Şahin ile Cedi'nin hayranları, 5 kıtadan çifte farklı dillerde tebrik mesajları yolladı. Bu arada güzel oyuncu, mini gelinliği ve kovboy şapkasıyla son derece tarzdı. Şimdi ise gözler ikilinin ayın 7'sinde Çeşme'deki düğünlerine çevrildi. Törene Cedi Osman'ın ABD'den birçok takım arkadaşının da geleceği öğrenildi.



    GÖZ KAMAŞTIRDI
    Bensu Soral, yeni bikinisiyle Bodrum'u yaktı geçti. Güzel oyuncu paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bensu Soral, İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi de aştı. Soral, evliliğini kurtardıktan sonra şimdi yeni projelere odaklanmak için iyi bir tatil planı yaptı. Çiftin 3 hafta daha Bodrum'da tatil yapacağı belirtildi.rçok takım arkadaşının da geleceği öğrenildi.



    KIRMIZI TATİL
    Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Biricik'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.



        BENİ KESİP YAKABİLİRLER
        15 yıl aradan sonra "Özcan Deniz" sevenleriyle Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konserle buluştu. Oğlu Kuzey'i sahneye çıkartan şarkıcı, "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum" dedi. Deniz'i izleyenler arasında sevgilisi Samar Dadgar da vardı. Özcan deniz, eski eşi Feyza Aktan ile ilgili soruları hakkında şok açıklamalar yaptı: Arkadaşlar ben suçlamaların hepsinden beraat ettim. Artık daha hassas ve daha dengeli davranmam gerekiyor. Çocuğum var, annesi var, anlatamayacağım durumların içine düşmem riski var. Boğulabilirim, yakılabilirim, yok edilebilirim. O nedenle kendimi biyaz perdeye adayacağım."



        ALIŞVERİŞ GÜNÜ
        Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde AVM'ye gelen Müge Boz, ailesiyle alışverişin keyfini çıkardı. Boz, "Biraz alışveriş yaptık. Şimdi evde dinlenme zamanı" dedi.



        EDA ECE'DEN FİLTRESİZ PAYLAŞIM
        Renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Ece, son olarak hayranlarına en doğal halini gösterdi. 32 yaşındaki başarılı oyuncu, makyajsız halini filtresiz olarak Instagram hesabından paylaşınca, övgü aldı.



            KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI
            Geçtiğimiz hafta oğlu Milan ve bir erkek arkadaşıyla sörf yapmaya giden Shakira'nın mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Erkek arkadaşı ve oğlu ile denizde keyifli vakit geçiren Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın bu görüntüleri Pique'yi çabuk unuttu yorumları yapılmasına sebep oldu.



            O ARTIK MÜHENDİS
            İpek Açar ve Kayahan'ın kızları Aslı Gönül Açar, Durham Universitesi'nden mezun oldu. Fizik Yüksek Mühendisi olan Gönül Açar'a ilk tebrik İpek Açar ile eşi Alper Kömürcü'den geldi. Gönül Açar, kendisi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.



            "YENİ SÜRPRİZLER YOLDA"
            Şafak Sezer, geçtiğimiz gece eşi Esra Sezer ile birlikte Kuruçeşme'de bir mekana girerken görüntülendi. Hızlı adımlar ile içeriye giren ikiliden Şafak Sezer "Arkadaşlar iyi geceler. Kusura bakmayın birazcık acelemiz var, bu yüzden hızlıca içeri girmem lazım. Yeni ve özel sürprizlerim olacak" dedi.



                SİYAHLAR İÇİNDE
                Cemiyet dünyasının tanınan simalarından Pınar Tezcan, önceki gün Zincirlikuyuda bir AVM'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzelin ilk durağı, meydan katında bulunan mağazalar oldu. Burada bir süre vakit geçiren ve mağazaları dolaşan Tezcan, sonrasında da arkadaşıyla birlikte kısa bir kahve molası vermeyi ihmal etmedi. Tezcan'ın siyahlar içindeki sade şıklığı da göz kamaştırdı.



                58 YAŞINDAKİ GENÇ
                Yıllara meydan okuyan ve düzgün fiziğiyle daima adından söz ettiren ünlü sanatçı Yonca Evcimik, önceki gün Ortakent'te bir beach'te görüntülendi. 58 yaşındaki şarkıcı düzgün fiziğini korurken vatandaşlardan tam not aldı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                3 GÜNLÜK TATİL
                Oyuncu Aslı Saçar, enerji toplamak için Çeşme'ye geldi. 120 bölümlük "Yeşil Vadinin Kızı" adlı dizide rol alan ve çekimlerin bu ay sona ereceğini belirten deneyimli oyuncu, "3 günlüğüne izin aldım ve memleketim İzmir'e geldim. Her yaz eşimle mutlaka Çeşme'ye geliyoruz" dedi. (Ercan AKGÜN)

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                Haberler Saklambaç Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın mutluluğuna 5 kıta 81 ülkeden mesaj yağdı
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