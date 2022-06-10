'İçimizdeki Ateş' dizisi Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Atv'nin yeni dizisi 'İçimizdeki Ateş' için geri sayım başladı. Yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ve çekimleri İstanbul'daki setlerde tüm hızıyla devam eden dizinin seti uyumlu ortamıyla dikkat çekiyor. 'İçimizdeki Ateş' dizisinde hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Yener Hukuk Bürosu'nda stajyer avukat olarak çalışmaya başlayan ve gerçek hayatın dikenli yollarında yürürken birbirlerinden güç alan gençleri Mert, Bahar, Hale ve Ege, yaz ekranının çok konuşulan isimleri olacak.

SÜREKLİ BİR ARADALAR

Kısa sürede uyum sağladıklarını ve karakterleriyle bütünleştiklerini söyleyen genç yıldızlar, özel pozlar verdi. İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan ve Demirhan Demircioğlu kamera önünde olduğu gibi kamera arasında da vaktinin çoğunu birlikte geçiriyor.

Gizem Arıkan; Bahar, Demirhan Demircioğlu ise Mert rolünde.

İpek Filiz Yazıcı; Hale ve Atakan Hoşgören ise Ege isimli avukatı oynuyor.