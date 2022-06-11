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    Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanma kararı aldı! İlk açıklamayı yapan ünlü şarkıcı "Kurduğumuz tüm hayalleri..."

    3 yıllık aşklarını geçtiğimiz Temmuz’da evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ile Tolga Akış, boşanma kararı aldı. Resmi ayrılık için önümüzdeki ayı beklemek zorunda olan çift, “Birbirimizi seviyoruz ama yapamadık” dedi. Öte yandan mal varlıklarını ortak yapan ikili, bu konuda değişikliğe gitmeyecek.

    Yaşandı bitti saygıyla

    Yaklaşık 3 senelik birlikteliklerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan Zeynep Bastık ile aynı zamanda menajeri de olan Tolga Akış, boşanma kararı aldı.



    Bu kararlarına rağmen hem günlük hem de iş hayatlarında sürekli yan yana olmaya devam eden ikili, evleri ise ayırdı.



    Akış, Ulus'taki evlerinden ayrılıp Levent'e taşındı.



        Şok etkisi yaratan bu kararın ardından ilk açıklama Zeynep Bastık'tan geldi.



        Son dönemde pop müziğin yıldız ismi olan Bastık şunları söyledi:



        'EŞTEN DAHA FAZLASIYDI'
        "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz."         Bastık'ın ardından Tolga Akış da şunları söyledi:



            'EVLİLİĞİ BECEREMEDİK'
            "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."             Öte yandan çiftin mal konusunda anlaşmaya vardığı ve çiftin, boşandıktan sonra da ortak kazanç elde etmeye devam edecekleri öğrenildi. Çiftin sahip olduğu mallar ise Bastık'ta kalacak.

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