"Hiçbir şey kolay olmuyor. Saatler süren bir emek; dile kolay tam 16 saat. Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: "Ben ne dersem o!" Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsur saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek. Ama nasıl bir sabır. An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık. Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."